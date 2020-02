Más de 176.000 visitantes en Feriado en la provincia: 98 % de ocupación hotelera

Movimiento económico

Algunos datos y opiniones del sector turístico

Informe del Ministerio de Turismo y Deportes de la nación



Más de 20 localidades organizaron noches de carnaval durante el feriado, con notable afluencia de turistas que colmaron los alojamientos en más de 15 destinos. Además hubo fiestas populares, ferias gastronómicas, travesías deportivas y circuitos históricos. Las playas, los complejos termales, las áreas naturales y las excursiones náuticas, también tuvieron una numerosa concurrencia de visitantes.Desde el jueves previo al feriado extra large, el ingreso a la provincia ha sido incesante desde Zárate Brazo Largo que nos conecta con Buenos Aires, desde el Puente Rosario Victoria y el Túnel Subfluvial Santa Fe Paraná que nos unen con la región Centro, desde los tres puentes internacionales que nos enlazan con la República Oriental del Uruguay, y desde las rutas que hacia el norte nos comunican con el resto del Litoral. Los destinos turísticos entrerrianos también han recibido desde el jueves y viernes un fuerte movimiento de vehículos y turistas que han permanecido por el período completo.Se estima que durante el fin de semana largo de carnaval han visitado la provincia 176.580 visitantes, entre turistas alojados en hoteles, alojamientos extra hoteleros, casas de familiares y amigos, cámpings, y excursionistas. Este guarismo representa un crecimiento del 10 por ciento respecto del mismo período del año anterior, abarcando el 8 por ciento del total del movimiento turístico nacional en este feriado, aumentando su participación en el contexto argentino. Los turistas se distribuyeron a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, principalmente en los destinos donde la Fiesta del Carnaval es su insignia, aunque también se vieron favorecidos quienes organizaron otro tipo de eventos y fiestas, y los destinos con complejos termales, playas y balnearios, y actividades en la naturaleza.En cuanto al ingreso de divisas, Entre Ríos recibió un impacto económico estimado en 732.338.980 millones de pesos. El cálculo deriva del gasto que realiza un turista en destino, establecido en 2.650 pesos para alojados en hoteles, en 1.900 pesos para quienes pernoctan en establecimientos extra hoteleros, como casas de familiares y amigos, cámpings, casas, quintas y departamentos de alquiler entre otros, y un gasto promedio de 900 pesos para quienes no pernoctan.La estimación del gasto incluye no sólo el concepto de alojamiento, sino también dos comidas diarias por persona, contratación de paseos y excursiones, entradas a complejos termales o desfiles de Carnaval, compras varias como souvenirs o productos regionales.El movimiento económico estimado este período de mini vacaciones, representa casi un 50 por ciento mayor que el mismo período de 2019, generado por el mayor volumen de turistas, por la mayor incidencia del turismo extranjero, y por los índices de aumento interanual de precios.Ocupación hotelera y perfil de los visitantesLa ocupación hotelera durante los cinco días - cuatro noches que dura este período- se estima en 98 por ciento de promedio, según los datos vertidos por los municipios de Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Diamante, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Libertador San Martín, María Grande, Paraná, Piedras Blancas, Pueblo Belgrano, San José, Santa Ana, Santa Elena, Valle María, Victoria, Villa Elisa, Villaguay y Villa Paranacito. Si bien los días sábado y domingo fueron los más concurridos, incluso con derivaciones a alojamientos de localidades cercanas como ocurrió en varios destinos, lo cierto es que también los días viernes y lunes muchos de los destinos estuvieron colmados o con una alta ocupación.Tanto los destinos con mayor cantidad de plazas disponibles, como localidades pequeñas o con una menor planta turística, se vieron beneficiadas por igual con el intenso movimiento turístico que generó el feriado de carnaval en Entre Ríos. En cuanto a las opciones de alojamiento, al completarse algunos segmentos en particular, impulsó a que todos los tipos de alojamiento y categorías de estrellas tuvieran una ocupación similar, desde alojamientos de alta categoría, complejos de cabañas y bungalows, hoteles boutiques, apart hoteles, hoteles intermedios y de menor categoría, tanto como los alojamientos extra hoteleros registrados.En cuanto al promedio de pernoctes, se estima para este período en 2,6 noches. Si bien este feriado forma parte de la temporada de verano que posee promedios de alojamiento de mayor cantidad de noches, por otra parte el feriado estimula a familias y viajeros que ya han retomado sus jornadas laborales, con estadías promedio de dos noches, y para quienes se desplazan por un evento en particular, que generalmente utilizan una noche de pernocte.En cuanto a la procedencia de los turistas, en el feriado de carnaval se visualiza una fuerte representación del turismo nacional, principalmente el proveniente de ciudad y provincia de Buenos Aires, superando la mitad de las llegadas. En porcentajes continúan los turistas de provincias de Santa Fe, de la propia provincia de Entre Ríos, y de Córdoba, sumando un 30 por ciento. Los turistas de Uruguay en esta oportunidad se estiman en 7 por ciento, seguidos por turistas extranjeros provenientes de Brasil, Paraguay, Chile y resto del mundo, alcanzando en conjunto el 9 por ciento del total. El resto de las provincias argentinas representan el 11 por ciento restante.En cuanto a la forma de arribo, el transporte terrestre representa un 97 por ciento, siendo el 65 por ciento en vehículos particulares y el 32 por ciento en ómnibus regulares, chárters y combis. Los grupos de viaje lo conforman principalmente familias en un 60 por ciento, parejas un 21 por ciento, grupos de amigos un 17 por ciento y viajeros solos un 2 por ciento. Los datos de perfil de los visitantes son vertidos a través de la encuesta provincial distribuida a través de los municipios, y de la opinión de referentes del sector.En cuanto al sector privado, fueron consultados emprendimientos de distintos puntos de la provincia. Daniel Alegre, gerente del Hotel Termas Victoria, informó que "estuvimos trabajando con ocupación plena desde el jueves hasta el lunes inclusive, hubo muchas reservas que no pudimos tomar y derivamos a otros alojamientos". En Puerto Sosiego, un complejo de Cabañas en Gualeguaychú, manifestaron haber trabajado "con ocupación plena desde durante el feriado", según contó Alejandro Watters. En la ciudad de Paraná, la Empresa de turismo Costanera 241 organizó varias actividades; "tuvimos cuatro salidas de paseos náuticos por día, además de salidas de pesca", según manifestó Adrián Monti, uno de sus titulares. En el Complejo Termal de Colón, "estuvimos trabajando incesantemente con el ingreso de visitantes en su capacidad máxima", argumentó Romina Quirós.En cuanto a los destinos, los tres corredores turísticos de la provincia tuvieron un destacado movimiento. "Estamos trabajando con ocupación total de plazas en los alojamientos hoteleros y extra hoteleros de Federación", manifestó su Secretario de Turismo Carlos Miller. En tanto que Feliciano vivió a pleno la 47° Fiesta Provincial del Ternero con miles de asistentes durante las tres noches que duró la fiesta", según su titular de Turismo Erwin Noya.Pero el Carnaval ha sido la mayor atracción en este período de minivacaciones. Gualeguaychú, reconocido como el Carnaval del País, contó con una asistencia cercana a 45.000 personas entre las noches de sábado y domingo, según manifestaron fuentes del Ente Mixto de Turismo. En la costa del Paraná, Santa Elena es uno de los mayores referentes en esta fiesta, organizando las noches del 22 y 24 de febrero. "Entre las noches del sábado y lunes esperamos una concurrencia mayor a 10.000 personas", nos manifestaba la titular de la cartera de turismo local, Carina Spahn.Los Corsos de Gualeguay, los más reconocidos por su alegría y diversión en el Corredor Central, también organizaron dos jornadas esperando contar con más de 15.000 asistentes, según el comentario de Antonella Curvale, directora de Turismo del Municipio. En tanto que el Carnaval de Concordia, destacado por su sentimiento y sus batucadas, "contó con 13.000 espectadores la noche del sábado", informó Sebastián Cuberli, presidente del Ente de Carnaval de la Capital del Citrus.La cartera nacional que dirige Matías Lammens habló del mayor nivel de actividad desde la recuperación del feriado de carnavalCasi 2.250.000 turistas llegaron a diversos destinos de todo el país para disfrutar del fin de semana largo, un récord histórico para la actividad del sector en este período desde que fueron restablecidos los feriados de Carnaval. "Estos números nos hablan de muchos argentinos recuperando el derecho de viajar por nuestro país y también de muchos puestos de trabajo que se ponen en marcha cuando el turismo se enciende y sigue consolidando su gran aporte a la economía nacional", sostuvo el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.Con un incremento general en la cantidad de turistas del 4,1 por ciento, la ocupación hotelera creció el 12,3 por ciento interanual en Mar del Plata y fue del 90 por ciento en el Partido de la Costa mientras que en Villa Carlos Paz llegó al 91 por ciento.En la región Litoral Gualeguaychú, Entre Ríos, uno de los destinos emblemáticos para estos días tiene una ocupación del 95 por ciento mientras que Corrientes capital está al 93 por ciento.En Mendoza, región Cuyo, el nivel de ocupación hotelera fue del 87 por ciento en destinos como San Rafael, en tanto que Tilcara, en la jujeña Quebrada de Humahuaca, región Norte, trepó al 95 por ciento. En la Patagonia, Las Grutas superó el 95 por ciento mientras que en Ushuaia fue del 83 por ciento y en El Calafate llegó al 85 por ciento.El gasto total superó los 13.600 millones de pesos, con una suba del 10,2 por ciento en relación al año pasado en términos reales, descontada la inflación. También hubo un crecimiento del 7 por ciento en la estadía promedio.En tanto que la secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, estuvo visitando Entre Ríos este fin de semana, siendo recibida por el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico del gobierno de Entre Ríos Juan José Bahillo, y el secretario de Turismo de la provincia, Gastón Irazusta.