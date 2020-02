Bordet participó del acto por los 200 años del Tratado del Pilar

Los actos tuvieron lugar en el microestadio municipal Ricardo Rusticucci, a donde asistieron los mandatarios que fueron invitados por el intendente local, Federico Achával, y también estuvieron presente el ex gobernador entrerriano, Jorge Busti, y el actual embajador de Brasil, Daniel Scioli.Los gobernadores llegaron para recrear el histórico momento que tuvo a Pilar como escenario el 23 de febrero de 1820: la firma del Tratado que puso fin a la guerra entre el Litoral y Buenos Aires.Al hablar en el acto, Bordet agradeció al intendente la invitación "para conmemorar los 200 años de la firma del primer tratado y pacto preexistente de nuestra Constitución".Recordó que "el Tratado de Pilar significó enterrar definitivamente todas las aspiraciones monárquicas que existían hasta entonces. Fue un hito republicano y también el primer hito federal que se planteó y quedó estampado en la firma desde hace 200 años".Afirmó que esto "tiene que ver con esa idea libertaria que llevaban nuestros caudillos, cuando se empiezan a definir dos modelos de construcción de país: un modelo federal que incluía a todas las provincias, que eran preexistentes a la Nación; y un modelo que contenga los principios republicanos, un modelo que va a enarbolar Artigas y los caudillos que integraban la Liga de los Pueblos Libres y que va a quedar planteado en el Congreso de Concepción del Uruguay en 1815, donde se decreta la independencia de toda potencia extranjera de las provincias que componían esa Liga"."Luego, un año después, sesionará el resto de las provincias en el Congreso de Tucumán, pero el centralismo agobiaba a nuestras provincias; y nuestros caudillos estuvieron a la altura de las circunstancias, con toda la epopeya que significaba para aquella época cruzar el río Paraná, venir con una formidable caballería a reclamar y a conquistar lo que legítimamente correspondía a las provincias. Eso fue lo que sucedió en la Cañada de Cepeda y fue lo que queda firmado en el Tratado del Pilar hace 200 años", subrayó el mandatario.Sin embargo, advirtió, eso "no resolvió los problemas federales de una vez y para siempre, hubo que batallar mucho para poder plasmar en nuestra Constitución el federalismo y la República; y como una suerte de rémora, cada tanto por ciclos se viene reavivando esta discusión, de qué modelo de país queremos los argentinos; y esto tiene que ver con mucho de lo que nos ha pasado estos últimos cuatro años, ese país con una visión, no solo centralista, sino también segmentada para pocos y no para el conjunto del pueblo argentino"."Y esto también es lo que recuperamos a partir del año pasado, con un Presidente y una vicepresidenta que encarnan justamente estos principios y estos valores que tenemos que defender", enfatizó Bordet.En ese marco, consideró que el hecho de que en estos 200 años del Tratado del Pilar estén presentes el gobernador Kicillof y la vicegobernadora de Santa Fe, en representación del gobernador Omar Perotti, "significa esa unidad de pensamiento y de vocación para transformar la Argentina".Para el mandatario entrerriano, en esto "tiene que ver también los modelos de deuda que se acumularon irresponsablemente en estos cuatro años y que hoy condicionan a nuestra Nación y a nuestras provincias. Está en nosotros aceptar esos desafíos que tuvieron nuestros caudillos hace 200 años para poder superar los problemas que nos generó esa visión endogámica de país"."Por eso yo celebro que podamos estar aquí reunidos hoy en esta histórica ciudad de Pilar, para poder decir con mucha fuerza que estas banderas federales y populares tienen que levantarse más alto que nunca.En honor a Estanislao López, a Francisco Ramírez, a Artigas y a todos aquellos caudillos que sostuvieron estos principios federales", sentenció.Por último, destacó que "otra de las enseñanzas que nos dejó el Tratado del Pilar fue una victoria militar, que además de la firma en sí del documento, significó también el nacimiento de los principios federales en la provincia de Buenos Aires. Esos principio que nos llevaron bien alto en la provincia de Buenos Aires Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas"."Por eso, el hecho de estar reunidos aquí tiene justamente esa psicología: un recuerdo y un reconocimiento muy grande a Francisco Ramírez, que junto con el brigadier López hicieron esta epopeya y también un reconocimiento para su compañera, la Delfina, que batalló junto él con el grado de coronela de los montoneros entrerrianos", concluyó.