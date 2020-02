La energía, "uno de los pilares de gobierno para el desarrollo entrerriano"

Así lo dejó en claro el gobernador Gustavo Bordet en su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 15 de febrero, donde afirmó que "la energía es uno de los pilares de desarrollo de nuestra provincia" y en ese sentido, mencionó que en lo que va de su gestión se avanzó "en la concreción de inversiones estratégicas en materia de infraestructura energética".



Mencionó entre ellas el Cierre Norte Energético Entrerriano, que se espera iniciar este año, "a la que también se sumará el cierre en conectividad y el cierre en materia de gas, uniendo los dos gasoductos que van paralelos por la ruta 127 y por la ruta 14. Es una obra que viene saldar una deuda histórica de esta región de la provincia".



En ese sentido, inscribió también el llamado a licitación para dotar de energía eléctrica al Puerto de Ibicuy, "lo viene a fortalecer esa terminal portuaria que está entre las principales del litoral argentino y que reviste un potencial enorme para la producción y el desarrollo de Entre Ríos".



Asimismo, mencionó la generación de energías alternativas como "otro de los puntos estratégicos de cara al futuro. Es por eso que desde la provincia estamos promoviendo y acompañando experiencias relacionadas con la producción de energía a través de biomasa en la zona de Ubajay y en otras localidades del ámbito rural. La potencialidad de este sector es muy grande, pero también estamos pensando en generar energía solar y explorar la posibilidad de energía eólica".



Para la realización de todas estas obras, la provincia, a través de la Secretaría de Energía, administra el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (Fdeer), integrado por distintos recursos de origen nacional y provincial, que se destinan, básicamente, a financiar obras de desarrollo gasífero y obras eléctricas.



Asimismo, se distribuyen entre los municipios y juntas de gobierno afectados por la represa de Salto Grande, un porcentaje de las regalías hidroeléctricas que recibe la provincia, de acuerdo a la legislación vigente.



Por otra parte, se destinan recursos nacionales y del Fdeer para atender programas sociales, dispuestos por el Poder Ejecutivo provincial, los cuales consisten en bonificaciones de tarifas eléctricas a usuarios finales.



En los últimos años, desde la Dirección de Desarrollo Gasífero se continuó con la ejecución de obras de gas natural, mejorando la calidad de vida los ciudadanos de la provincia y la eficiencia productiva de la industria entrerriana.



A su vez, la Dirección de Desarrollo Eléctrico continuó con la ejecución de obras de electrificación rural, mejorando la calidad de vida del poblador y fomentando el arraigo rural, también aumentando la eficiencia de productores arroceros y agropecuarios de la provincia.



Por otra parte, la Coordinación de Programas Especiales continuó con la evaluación de planes y proyectos, proponiendo las medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos. Actualmente se encuentran vigentes distintos programas destinados a bonificar tarifas a usuarios finales, entre los cuales se destacan la Tarifa Eléctrica Social, la Tarifa para la Actividad Productiva y la Tarifa para Industrias.



En tanto que la Coordinación de Energías Alternativas y Eficiencia Energética continuó con el desarrollo de los programas creados para hacer más eficiente el suministro y el uso de la energía en la provincia de Entre Ríos reduciendo su costo para los consumidores y contribuyendo a la sustentabilidad del sector energético a largo plazo.



En ese marco, se prevé un mayor dinamismo que permitirá estudiar los recursos energéticos disponibles e implementar equipos que funcionen con energías renovables para abastecer la demanda del mercado rural disperso de nuestra provincia y lugares donde no se puede abastecer con energía convencional (electricidad y gas). Desarrollo gasífero

El gobierno ha invertido en estos cuatro años de gestión más de 1.000 millones de pesos en obras de infraestructura de acero, regulación y redes de gas natural. Con esta inversión en el desarrollo gasífero provincial, se ha llegado a 19 localidades entrerrianas, y un total de 10.000 familias aproximadamente tienen y tendrán en el 2020 acceso al servicio de gas natural, además de parques industriales y termas.



Se continuó con el Plan de Desarrollo Gasífero entrerriano mediante la realización de obras de infraestructura en alta presión y redes de distribución en localidades incluidas en ese plan.



En ese sentido, se destacan las obras de ampliaciones de redes en todo el ámbito de la provincia. Así, se efectuaron ampliaciones de redes domiciliarias en 11 localidades con el Programa de Ampliación de Redes Básicas, el cual es financiado en un 100 por ciento por el Estado provincial, a través del Fdeer, sin costos para los vecinos beneficiarios.



Por otra parte, se continuó atendiendo la demanda de Parques y Áreas industriales aportando un 50 por ciento del monto de las obras que permitan abastecer con gas natural a industrias y complejos termales radicados en dichas áreas.



Además, se realizó gasoducto en áreas productivas de Entre Ríos, con financiamiento del Prosap, en cuya primera etapa se atendieron los consumos industriales de las localidades de María Luisa, General Racedo, Sauce Pinto, Villa Fontana, Gobernador Etchevehere y otras.

Se realizaron distintas obras para la incorporación de nuevas localidades al servicio de gas natural, tales como Caseros, Tabossi, Gilbert, Strobel, Pueblo General Belgrano y Sauce de Luna, las cuales no contaban con el servicio anteriormente.



También se gestionó el proyecto, y se acompaña el proceso de licitación, adjudicación, contratación y en un futuro el seguimiento de la obra Cierre Norte Gasífero. Desarrollo eléctrico

En lo que refiere a desarrollo eléctrico, se continuó con la proyección y ejecución de obras del Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural, entre las que se destacan: Mojones Norte; Rellenos de Área Chañar II, General Campos y Lucas al Sud; Atencio, La Verbena, Rincón del Chañar y Colonia Las Tunas.



En 2019 se incorporaron 655 nuevos usuarios, atendiendo las demandas en los distintos departamentos, ya sea en obras para usuarios individuales o de pequeños grupos de usuarios, con una inversión estimada cercana a los 710 millones de pesos, relacionados a obras en convenios con distribuidoras, obras públicas y obras por subsidio.



En 2019 se finalizaron obras ubicadas en los departamentos de Paraná, Diamante, Villaguay, Federación, La Paz, Gualeguaychú y Concordia que permiten la conexión al servicio de energía eléctrica a más familias y establecimientos productivos con una inversión genuina de más de 31 millones de pesos, realizada a través del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos. Programas especiales y tarifas

Se continuó financiando, con recursos provenientes del Fondo Compensador de Tarifas y con recursos dispuestos por el Poder Ejecutivo provincial, los subsidios: Tarifa para la Salud, Tarifa para Actividades Productivas, Tarifa Eléctrica Social, Tarifa para Industrias, Tarifa para Instituciones de carácter Educativo e Inclusión al Consumo de Energía Eléctrica.



Además, el subsidio tarifario para instituciones deportivas: en el año 2016, a través del Decreto 1780, y ante al incremento de la tarifa de luz, se aumentó el subsidio sobre los consumos de electricidad a las instituciones deportivas de primer, segundo y tercer grado y centros deportivos educacionales, del 14 por ciento al 28 por ciento.



Además, se bonifica un 35 por ciento el total de la factura de luz que abonan por consumo de electricidad, los usuarios identificados como salas culturales, teatros independientes y centros culturales. Energías renovables y eficiencia energética

En el área de las energías renovables y eficiencia energética, se trabaja para tener una matriz energética que implique un cambio cultural en defensa del medio ambiente. Además, profundizar el conocimiento del espectro sobre energías renovables en Entre Ríos.



Por otro lado, se buscó potenciar la implementación de Energía Alternativas, con proyección a futuros consumidores, contribuyendo a la creación de empleo genuino; e incrementar la competitividad en la sociedad hacia un consumo sustentable de la energía. También se trabajó en reducir inversiones en expansión de la infraestructura energética; lograr menor consumo de recursos no renovables; y mejorar el beneficio ambiental.