Benedetto:"La planta de agua de Concordia es uno de los legados más importantes"

Algunos detalles técnicos

El ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, afirmó que "la nueva planta de agua será un antes y un después para el desarrollo de la ciudad de Concordia y los vecinos; y sin lugar a dudas uno de los legados más importantes de Gustavo Bordet para la ciudad, como para la provincia".De este modo el ministro se refirió a la obra que realiza la provincia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Concordia, que se inició durante la intendencia del hoy gobernador Gustavo Bordet. La obra tiene un avance del 49 por ciento y demandará unos 600 millones de pesos.Al dar cuenta del proceso que llevó a la construcción de esta planta desde sus inicios, Benedetto recordó que "cuando el gobernador asumió la intendencia de Concordia en el año 2007 uno de los principales problemas que la ciudad tenía, era el suministro de agua. Una ciudad que había crecido enormemente en los últimos años y su planta potabilizadora había tenido su última intervención en la década del 70', lo cual nos ponía como prioridad y desafío, en ese primer período de Gustavo Bordet como intendente, dar una respuesta a esta situación".Hizo notar que según el mandatario "ha manifestado, en este como en otros temas, siempre se han abordado las situaciones que nos permitan pensar el presente y el futuro. En este sentido, el proyecto de modernizar y mejorar la producción y distribución de agua para la ciudad de Concordia era un tema de agenda que no podíamos postergar".Agregó que en el 2007 "el ahora gobernador me pidió acompañarlo en todo este proceso, dado que me encontraba a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, y comenzamos a abordar el tema y plantear opciones para su resolución. Era claro que no se podía planificar mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la ciudad y sus barrios con la infraestructura existente, por ello plantear un proyecto integral y planificado era indispensable".Detalló que en la elaboración del proyecto intervinieron "todos los actores involucrados", en primer lugar se convocó al ente descentralizado de Obras Sanitarias, y "con un diagnóstico ya más claro, decidimos convocar a equipos profesionales de Cafesg que tenían experiencia en el área y avanzar de manera simultánea con la actualización del plan general urbano de la ciudad, incorporando criterios modernos, de ciudades con experiencias similares a las de Concordia"."Conformamos un equipo interdisciplinario, que contaba entre los técnicos con urbanistas por ejemplo, y comenzamos a trabajar en la realidad de Concordia y su crecimiento, teniendo presente la obra de la planta de agua como un factor clave para el desarrollo de la ciudad", preció.Cabe destacar que durante este proceso se contó también con el apoyo del Enohsa.Señaló que, tras todo este proceso, se llegó al anteproyecto de la planta de agua sobre el final de la primera gestión del actual gobernador como intendente, "lo cual nos ubicaba en una posición inmejorable para avanzar y concretar este ambicioso proyecto en el segundo periodo al frente del municipio".Luego, durante la segunda gestión de Bordet en el municipio se continuó "con los ajustes del anteproyecto y dos años más tarde, en 2013, culminamos el proyecto ejecutivo que fue presentado por Bordet en el Enohsa para su evaluación técnica y su posterior búsqueda de financiamiento"."Esta tarea conjunta permitió cumplir el objetivo de contar con un proyecto de alta solvencia técnica, inserto en una Planificación Urbana moderna con miras al desarrollo de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de cada concordiense", destacó y afirmó que "nunca se trató de un proyecto aislado sino por el contrario de una obra prioritaria en un contexto de integración territorial y mejora de la infraestructura y los servicios".Más adelante, relató que tras la concreción del proyecto ejecutivo, se avanzó "con la búsqueda de financiamiento y, entre los años 2013 y 2014 se define que los fondos para la obra de la Planta de Agua serían tramitados ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)"."Decidido esto, comenzamos desde el municipio a trabajar con el Banco para ir dando cada uno de los pasos necesarios para lograr la obtención de los fondos; y sobre el final de la gestión como intendente, y ya habiendo sido electo gobernador, las formalidades para el acceso al financiamiento se encontraba prácticamente culminado y con el préstamos a disposición", subrayó.Tras ello, comentó que luego de haber asumido la primera magistratura provincial, ya siendo él ministro de Planeamiento, "el gobernador Bordet me solicitó dar el impulso para poder avanzar con la concreción de este ambicioso proyecto que hoy es una realidad; que se está ejecutando y que esperamos poder estar culminando en los próximos años"."Producto de ello es que se realizaron las reuniones con autoridades del BID en Nueva York, se dio continuidad al trabajo realizado durante ocho años, lo cual permitió realizar en los primeros meses de 2017 el llamado a licitación de esta obra que, sin lugar a dudas será un antes y un después para el desarrollo de la ciudad, no solo en términos de infraestructura y servicios sino en cuanto al factor humano; brindando más y mejor calidad de agua a las generaciones presentes y futuras"."Este será sin lugar a dudas uno de los legados más importantes de Gustavo Bordet para la ciudad, como para la provincia".La obra permitirá la ampliación en un 50 por ciento de la captación de la toma de agua, la distribución y una gran cisterna de reserva que estará muy cerca, al lado del hospital Masvernat. Estará diseñada para que no falte más el agua potable en la ciudad durante los próximos 50 años.Para ello, se construye una nueva planta de agua, sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución, con una trazabilidad de 50 años. Actualmente presenta una avance del 49 por ciento y la inversión prevista se ubica en los 600 millones de pesos".