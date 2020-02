Arroyo habló de "situación crítica" y planteó a FMI:"No hay espacio para ajuste"

"Les planteé con claridad que no hay espacio para más ajuste social en un contexto tan complicado de la Argentina. Me da la impresión de que hubo realmente comprensión de que la Argentina está en una situación crítica, muy complicada", enfatizó Arroyo.



En declaraciones a Radio AM 750, precisó: "Cuando vino la misión del Fondo tuve una reunión con ellos en la que trabajé dos temas: la situación social y la tarjeta alimentaria".



En ese marco, el ministro de Desarrollo Social dijo convivir "todo el tiempo con el dolor", ya que al entregar la tarjeta alimentaria recorre los barrios y las madres le dicen que "tuvieron que dejar de darle leche a sus hijos y reemplazarlo por mate cocido, y que se saltean comidas".



Al referirse a la cuestión sanitaria de Salta, afirmó que la situación es "desesperante", y opinó que "Argentina es un país donde conviven argentinos del siglo XXI, con argentinos del siglo XX y el siglo XIX. Es una realidad y de ahí partimos. Hay mucho para trabajar".



"La situación puntual de Salta que es desesperante. Convivo todo el tiempo con el dolor en un contexto muy difícil. Estamos encarando políticas que están poniéndole un piso a la caída social", resaltó.



Además, consideró que "en Salta la situación es crítica por varias razones, pero en esencia el problema es el agua", y afirmó que en "lo estructural" lo que "hay que hacer son los pozos de agua, que tiene dos objetivos: poder acceder al agua potable y para lo productivo".



Arroyo habló de "distorsión de precios", y amplió: "Los dos problemas que tenemos son: el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. (El Programa) Precios Cuidados tiene que operar como precios de referencia".



Por último, dio detalles de la implementación de la tarjeta Alimentar y aseguró que "estamos hablando de 630.000 tarjetas entregadas hasta el momento, con acotados casos de abusos en negocios".



"Hay dos tipos de abusos: cuando le cobran un recargo, la persona compra por $400 y le cobran $440, y algunos casos menores de comercios que le exigen algún monto. Las dos cosas no se pueden hacer", concluyó.



