Fin de semana largo con operativos de seguridad en toda la provincia

Un total de 450 policías están afectados a los 38 puestos camineros, fijos y móviles, distribuidos en la provincia.





Con el objetivo de prevenir siniestros y concientizar a la comunidad sobre las buenas prácticas a la hora transitar las rutas, el Observatorio de Seguridad Vial detalló algunas recomendaciones para viajar seguro.



Como es habitual cada año, durante el fin de semana largo de carnaval se incrementa el número de vehículos que transitan las rutas nacionales y provinciales.



En caso de optar por viajar en auto, se recomienda planificar con anticipación y evitar las horas picos, ya que se estima un aumento considerable en la circulación de vehículos por las rutas entrerrianas.



Asimismo, es importante controlar el estado del vehículo antes de salir a la ruta y usar siempre el cinturón de seguridad o casco, en el caso de motocicletas. Los niños deben viajar siempre en el asiento trasero, sujeto a su silla o Sistema de Retención Infantil (SRI) y el conductor no puede ingerir alcohol.



En Entre Ríos rige desde 2016 la Ley N° 10.460 de Alcohol Cero, la cual prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con tasa de alcoholemia superior a cero.



Otra de las medidas que debe tener en cuenta el conductor a la hora de emprender un viaje, es procurar un buen descanso previo a la salida. Asimismo, debe considerar la cantidad de personas que viajen en el vehículo no supere la permitida para la que fue diseñado.



También, es fundamental revisar con anticipación la documentación necesaria para circular, controlando que se encuentre actualizada y en condiciones en caso de ser requerida. Para viajar es necesario llevar consigo:





- DNI (Documento Nacional de Identidad).



- Licencia de conducir vigente y habilitante para el vehículo.



- Tarjeta verde.



- Tarjeta azul (cuando no sea titular del vehículo).



- Comprobante de Póliza de Seguro obligatorio y vigente.





Por otra parte, se recuerda tener previsto los elementos obligatorios que deben llevarse en el auto:



- Matafuego reglamentario cargado (en condiciones de ser usado).



- Balizas independientes.



El Observatorio Vial recomienda también disponer de: Botiquín de primeros auxilios, Rueda de auxilio y Crique mecánico o hidráulico.



Desde el momento de subir al vehículo para emprender el viaje es menester que el conductor mantenga un comportamiento responsable, a fin de resguardar su propia vida, la de quienes lo acompañan durante el viaje y también la de terceros.