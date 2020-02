Bordet conformó una agenda de trabajo con los intendentes de Cambiemos

Encuentro de diálogo

"No antepongo a la gestión cuestiones políticas ni partidarias, independientemente de que tenemos visiones o posiciones políticas diferentes", dijo el gobernador Gustavo Bordet ante el foro de intendentes de Cambiemos al ratificar la decisión de trabajar en forma articulada."Tenemos que poner lo mejor de cada uno para lograr los objetivos", afirmó el mandatario y adelantó que hará reuniones de gabinete periódicas en las cabeceras departamentales."Conocen mi dinámica de trabajo, que es una modalidad basada en la articulación permanente en los temas centrales para la provincia", remarcó Bordet acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, y agregó "hemos respetado institucionalmente las autoridades municipales".En ese marco el mandatario resaltó que la provincia no tiene ninguna obra parada y que se está trabajando junto con las autoridades nacionales para reactivar las obras que el gobierno nacional anterior dejó paralizadas.Además, adelantó que en las próximas semanas comenzarán a realizar reuniones de gabinete periódicas en las ciudades cabecera de departamento. "Iremos a todos departamentos con el gabinete provincial y municipal, haremos una jornada de trabajo para que cada secretario de área pueda abordar con cada ministro temas que son comunes a sus ciudades y a ambas gestiones", explicó.Acompañado por los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; de Producción, Juan José Bahillo; de Planeamiento, Luis Benedetto y de Desarrollo Social, Marisa Paira, el mandatario escuchó a los intendentes, repasó el estado de obras gestiones para cada localidad y expuso también la situación de la provincia.Por su parte, la vicegobernadora, Laura Stratta, destacó el ámbito de diálogo que sostiene el gobernador de la provincia, "para poder recoger las demandas que tiene cada una de las comunidades para generar las respuestas necesarias y abordar las situaciones que cada uno de ellos plantean".Stratta sostuvo que dicho espacio "tiene que ver con una mirada territorial y también con una vocación de diálogo permanente sostenido, los temas han sido variados, tiene que ver justamente con las necesidades que marcan como prioridades vinculadas a la obra pública, pero también con el acceso a créditos, a cuestiones de desarrollo social, salud, de seguridad. Es un espectro amplio pero que tiene que ver justamente con esta vocación de hacer, de transformar, de construir y de vincularnos institucionalmente como gestión, articulando no solamente provincia y municipio sino también en todo lo que tiene que ver con el eje de convención que son muchos las programas y las cuestiones que se han planteado también aquí".Luego del encuentro, el intendente de Nogoyá y presidente del Foro de Cambiemos, Rafael Cavagna, indicó que "fue una reunión positiva, donde nos pudimos explayar no solamente con el gobernador sino también con su equipo de trabajo".Contó además que "veníamos con una agenda predeterminada, propositiva y con temas que trascienden a todos los entrerrianos, no solamente a los representantes de nuestras municipalidades o a nuestros vecinos. Estuvimos trabajando con pedidos puntuales de obras para las ciudades, y de trabajar de manera conjunta el tema de las paritarias, también con una comisión que venimos pidiéndole que se forme para hacer un seguimiento de la coparticipación y con diversos temas que iban surgiendo."Cavagna, destacó la convocatoria por parte del gobernador: "Así que contentos con la voluntad y vocación de trabajar de manera conjunta con el gobierno provincial como lo venimos haciendo, obviamente con miradas diferentes sobre distintos temas que se plantean pero siempre con el mismo objetivo de poner por delante los intereses de los entrerrianos".Por su parte, el intendente de Gualeguay, Federico Mario Bogdan, manifestó que la convocatoria es valorada desde el Foro, "por supuesto hay dos cosas muy importantes que es la reunión interbloque que propuso hacer el gobernador con los otros intendentes, somos todos intendentes que estamos todos en la misma función y creo que todos miramos el mismo norte en lo que se refiere al desarrollo del municipio de cada uno", resaltó. Por otro lado, destacó la idea de "trasladar el gabinete provincial a los 17 departamentos para que tengamos la posibilidad directa que los ministros se reúnan con nuestros secretarios a plantearle la problemática de cada sociedad".Por último, Bogdan valoró el encuentro y manifestó: "Creo que una impronta diferente le ha dado este año a lo que es la gestión el gobernador Bordet, así que sumamente contento en lo personal y creo que en lo colectivo también porque son dos cosas muy buenas". Explicó además que "se tocaron temas puntuales que a gran parte de los municipios que estamos sufriendo es el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones, y a la Caja municipal ya no sabemos cómo sostenerla, por eso apelando a la experiencia de él y a su idea, nosotros también".