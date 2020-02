El gobierno convocará "en los próximos días" a ATE y UPCN

Política UPCN evalúa tomar medidas de fuerza si la Provincia no los convoca a dialogar

Política ATE y UPCN se refirieron al debate previsional y hablaron sobre las paritarias

El gobierno provincial convocará a ATE y UPCN "en los próximos días". Así lo adelantó ael ministro de Economía, Hugo Ballay, tras el primer encuentro con los gremios docentes.Se recordará que los gremios que nuclean a los estatales entrerrianos manifestado su preocupación por la demora en la convocatoria para sentarse a discutir mejores condiciones salariales."En los próximos días convocaremos a los gremios a una reunión similar a la de este viernes", confirmó Ballay. "Será para debatir el orden del día de lo que sería un llamado a paritarias", amplió aMientras desde UPCN se declararon en estado de alerta y movilización tras la convocatoria a los gremios docentes. "No creo que haya cuestiones de política salarial que deban discutirse con algunos sectores y con otros no", apuntó Carina Dominguez al reclamar "el mismo tratamiento" que los trabajadores de la Educación.Domínguez subrayó que "nos sorprende y genera malestar no estar en una mesa donde se definan criterios de política salarial".