En clases hasta diciembre: Gobierno ratificó a los gremios el calendario escolar

Lafue uno de los temas tratados por representantes de los gremios docentes y los vocales del Consejo General de Educación, Griselda Di Lello y Humberto José, durante la primera reunión de la que también participó el ministro de Economía, Hugo Ballay.Al respecto, el secretario de Agmer, Marcelo Pagani, antese pronunció "en contra del estiramiento del calendario escolar hasta diciembre"."Fue desde el punto de vista pedagógico, porque con esta nueva reformulación están en juego los alumnos que no alcanzan los objetivos de cada espacio curricular, por el tiempo que tengan para recuperar esos conocimientos", argumentó el sindicalista.Se recordará que en virtud de cumplir con la Ley 25.864 y la Resolución Nº 361/19 del Consejo Federal de Educación, la provincia de Entre Ríos adecuó oficialmente su Calendario Escolar 2020 a través de la Resolución 315/20 del Consejo General de Educación. De esta manera,A lo cual, el vocal del CGE ratificó que "se ampliarán unos días más el calendario escolar que ya había sido fijado, porque somos una continuidad educativa".José apuntó a "las condiciones de la totalidad de los alumnos", ya que según argumentó, serán "períodos en los que la población escolar es mínima en referencia al término de las clases, que es mucho anterior al 24 de diciembre para cuando está programado el receso"."Tenemos que garantizar los 180 días de clases, a los que se había comprometido la provincia", remarcó el funcionario provincial.Pagani enumeró alos tres temas puntuales que Agmer llevó al primer encuentro del año con los representantes del Ejecutivo entrerriano."Adelantarle al gobierno provincial una propuesta salarial para 2020, plantear la preocupación tras los dichos del gobernador ante la Legislatura, y una amplia agenda respecto a la política educativa", indicó."Para el tiempo de políticas neoliberales, el primer objetivo de los trabajadores era no perder frente a la inflación, pero en estos cuatro años perdimos 15 puntos. Por lo tanto, solicitamos, no solo acompañar el proceso inflacionario, sino también recuperar lo perdido", avanzó al respecto.De acuerdo a lo que comunicó, "el planteo del gobierno provincial fue que luego del 26 cuando se reúna la paritaria nacional, si terminan acordando, habría una convocatoria provincial para discutir salario"."Si la multisectorial a la que se convocaría, sin fecha prevista, define que la ley de jubilaciones se deja como está, así será", definió.Respecto de la agenda educativa, el sindicalista enumeró "concursos, infraestructura, salud laboral, mayores partidas para comedores escolares y para elementos de limpieza".Sin propuesta salarial para discutir, "lo cual es un problema porque hay que esperar a lo que ocurra en la paritaria nacional", entendió Pagani, será el congreso de Agmer, previsto para el viernes el Federal, el que defina las acciones a seguir.