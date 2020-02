Avance hacia las paritarias: El Gobierno se reúne con los gremios docentes

El piso en las provincias

El gobierno provincial se reunirá este viernes con la dirigencia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). En el encuentro se definirán criterios de cara a las próximas paritarias.El encuentro se realizará, desde las 10 en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno.Cabe recordar que el Ministerio de Educación de la Nación convocó a los gremios docentes nacionales, para el próximo miércoles, es decir, cinco días antes de que arranquen las clases en casi todo el país. En dos provincias -Chubut y Mendoza- empezarán ese mismo día. Será la primera oferta salarial del nuevo gobierno.La cuestión es que hasta que no se defina en la paritaria nacional cuál será el salario mínimo de los docentes (esa es su función), las provincias no avanzan con sus propias paritarias con los sindicatos distritales. La paritaria nacional funciona, en los hechos, como un piso para las negociaciones en las provincias. Por eso, algunos sindicatos ya manifestaron su preocupación y hasta firmaron un comunicado en el que afirman que "no se hacen responsables" si en algunos distritos no empieza el ciclo lectivo.