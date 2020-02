Precios de medicamentos: Gobierno anticipó que se reunirá con farmacéuticas

El ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que la próxima semana junto al presidente, Alberto Fernández, se reunirá con la industria farmacéutica para "delinear nuevas políticas" ante el inminente vencimiento del acuerdo de precios suscripto en los primeros días del nuevo gobierno y por el cual hubo una disminución del 8% en algunos medicamentos.



El anuncio ocurrió durante una conferencia de prensa en la quinta de Olivos encabezada por el ministro junto a gobernadores del oficialismo y la oposición para relanzamiento el "Plan Remediar" de distribución de medicamentos.



González García, afirmó que el relanzamiento -que consiste en la entrega de medicamentos gratuitos en todo el país-, es "un hito central" de la política oficial en materia de salud pública, porque "distribuye equidad" y "mejora el funcionamiento de la atención primaria, porque si hay medicamentos la gente concurre más".



Si bien estaba previsto que el presidente Alberto Fernández participara de la conferencia, finalmente encabezó el acto el ministro de Salud junto a los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Jujuy, Gerardo Morales, de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.



"Conversamos con gobernadores y el Presidente de los problemas que hay no solo en salud, sino en el acceso a los medicamentos y lo que estamos construyendo es una política federal", remarcó el ministro de Salud y agregó: "Es un programa de gran capacidad redistributiva".



Previamente, los mandatarios provinciales mantuvieron una reunión con el Presidente, el ministro de Salud y sus pares de Justicia, Marcela Losardo, y de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Plan Remediar El nuevo programa Remediar llega con un 68% más de medicamentos en los botiquines que reciben los centros de salud para garantizar el acceso a tratamientos esenciales a más de 15 millones de personas.



"Es un programa no solo de acceso a medicamentos, sino que naturalmente es un programa de distribución de equidad, de mejoramiento del funcionamiento de la atención primaria, porque si hay medicamentos la gente concurre más a la atención primaria, hace vacunación, control de niños", afirmó Ginés González García en Olivos.



El Programa funciona en conjunto con la red compuesta por 8000 Centros de Atención Primaria de la Salud e instituciones sanitarias de todo el país, que reciben más de 14 mil botiquines para cubrir el 80 por ciento de las consultas que se realizan en el primer nivel de atención.



Los pacientes que no tienen cobertura de obra social y no pueden adquirir los medicamentos los reciben directamente en cantidades acordes con las dosis y duración del tratamiento prescripto de manera totalmente gratuita siempre que formen parte del vademécum de Remediar. A partir del relanzamiento del Programa, los botiquines pasarán de tener 34 a 50 medicamentos.



Remediar comenzó en 2002, luego de una crisis que produjo la más importante reducción del acceso a los medicamentos en la historia de la Argentina, y mientras que en 2013 se distribuyeron 176 mil botiquines con 44,1 millones de tratamientos, hacia fines de 2019 esas cifras habían caído a 106 mil botiquines y 23,8 millones de tratamientos.