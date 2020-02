Tras confirmarse varias ausencias, suspendieron acto de Frigerio en Gualeguay

El presidente de la UCR dio por finalizada la sociedad con PRO

El presidente del Comité Provincial de la UCR, Leandro Arribalzaga

Sin embargo, con el correr de las horas los invitados se fueron bajando uno a uno y finalmente el Foro de Intendentes "le sacó el cuerpo a la convocatoria"."Ningún diputado tenía previsto ir y el Foro de Intendentes no había estado en la convocatoria por lo que muchos habían decidido bajarse del acto en Gualeguay", contó un dirigente que se ocupó de confirmar su ausencia.La iniciativa había surgido de un encuentro previo en Nogoyá. Fue allí que Bogdan formuló la invitación y se ocupó en resaltar la figura del exministro. Se decidió en ese marco que no fuera una invitación institucional y que "el que quisiera estuviera presente".Finalmente el senador del PRO de Gualeguay, Francisco Morchio, notificó formalmente la decisión de suspender el encuentro."Juntos por el Cambio fue un acuerdo electoral que se terminó en octubre", sentenció Arribalzaga.dijo a: "Juntos por el Cambio fue un acuerdo electoral que se terminó en octubre".Para el titular de la UCR entrerriana, lo único que queda del acuerdo con el PRO son los interbloques legislativos en la Nación y en la provincia "para votar algunas leyes". Cree que ahora es tiempo de que los partidos se "fortalezcan" con miras a 2021 y 2023.A juicio de Arribalzaga, el encuentro de Gualeguay que se había previsto para este viernes no era más que "una reunión a la que estaban convocando gente cercana a Frigerio", algo "fuera de tiempo, porque ahora hay otras cosas que tenemos que atender"."El radicalismo tiene que ser la expresión de lo que está sucediendo en la provincia, como con la Caja de Jubilaciones o el impuestazo. Tenemos que representar a esa gente, llevar esa voz y encontrar soluciones", planteó.Al ser consultado sobre si Frigerio ya no conduce Cambiemos de Entre Ríos, Arribalzaga aseguró: "Nunca hubo una conducción formal. Lo que tenemos acá son partidos, cada uno con sus autoridades electas y que son los que deben definir posiciones. Frigerio es un dirigente más. Hay que insistir en el fortalecimiento de los partidos; después se verá qué se construye y cómo. La UCR tiene 72 mil afiliados y está en crecimiento. Los demás partidos tienen que seguir su camino para después sentarse a una mesa a encontrar los acuerdos que sean"."Los partidos de Juntos por el Cambio deberán sentarse a dialogar en un momento para ver si tienen las coincidencias para lograr acuerdos. Pero para que haya futuro deben ser acuerdos de gobierno y no meramente electorales", destacó el presidente del Comité Provincial de la UCR.En relación a qué es lo que "seguiría uniendo a Juntos por el Cambio", destacó: "Lo que está."."Formalmente no existe Juntos por el Cambio después de la elección del 27 de octubre. Era sólo un frente electoral", puso relevancia el dirigente político aPara Arribalzaga, la UCR debería debatir de cero su política de alianzas., mencionó.Estamos recorriendo la provincia para hablar con los presidentes de los comités departamentales y locales para escuchar lo que está pasando en cada localidad", entendió.El dirigente considera que "está todo abierto", que "ha comenzado un nuevo proceso, de cara a 2023. No podemos saber aún con qué candidatos, pero con seguridad con un radicalismo que será columna vertebral".