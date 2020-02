Ley Micaela: Bordet encabezó capacitación de autoridades de poderes del Estado

Con la presencia de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García, el gobernador Gustavo Bordet encabezó la primera capacitación en el marco de la Ley Micaela junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta y autoridades de los tres poderes del Estado.



En ese contexto, Bordet celebró la instancia de capacitación creada por la Ley Micaela que permite "generar en el seno de nuestra sociedad el debate, y esa resistencia necesaria a todo acto de discriminación y violencia hacia las mujeres". Estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell.



"En todo el mundo las sociedades cada vez toleran menos los actos de violencia, de discriminación, que durante generaciones se naturalizaban. Por eso hoy, cuando cumplimos funciones de gobierno, tenemos la obligación de desterrar esas prácticas", afirmó el mandatario durante la presentación llevada a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.



En ese marco, Bordet se comprometió a "trabajar en conjunto entre todos y todas para poder tener una sociedad más equitativa, más igualitaria, sin discriminaciones; una sociedad donde cada uno pueda tener la elección sexual que quiera sin por ello ser discriminado; una sociedad que en definitiva nos iguale y nos equipare a todos".



Ante las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, Bordet valoró la instancia generada por la Ley Micaela que "es una gran oportunidad" para "capacitarnos a los funcionarios, pero también generar en el seno de nuestra sociedad el debate, y esa resistencia necesaria a todo acto de discriminación y violencia hacia las mujeres".



Esta primera jornada de formación es parte de la Ley Nacional 27.499, llamada Ley Micaela, a la que adhirió la provincia mediante ley 10.768. La norma establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado. Se llama así en conmemoración de Micaela García, la joven entrerriana de 21 años víctima de femicidio.



Ante la presencia de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, ministros del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, Bordet subrayó la importancia de la presencia de la ministra de la Nación, Gómez Alcorta, y recordó que "la Legislatura entrerriana trabajó a fines del año pasado para lograr la adhesión a la ley nacional, que fue impulsada por el Poder Ejecutivo, entendiendo que la violencia de género debe ser erradicada completamente, no sólo en el territorio de la provincia de Entre Ríos, sino de la nación Argentina".



El gobernador de la provincia puso de relieve el convencimiento de su gestión en la lucha por la igualdad de género, y reiteró su compromiso para lograr la paridad de género en el ámbito de la política, para lo cual confirmó que remitirá nuevamente el proyecto de reforma política a la legislatura.



Por otra parte, rememoró el femicidio de Micaela al que calificó nuevamente como "el hecho más conmocionante que tuve en estos cuatro años anteriores de gobierno". Se refirió a la vocación militante de Micaela y contó que lo retrotrajo a su militancia universitaria en la vuelta de la democracia porque "veía reflejada esa voluntad de cambio que teníamos muchos jóvenes". Es la primera vez que están los tres poderes del Estado En ese contexto, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación resaltó la "decisión política" del gobernador Gustavo Bordet en la aplicación de la Ley y puso de relieve que es la primera vez que están presentes los tres poderes del Estado.



En ese marco, se dirigió a los presentes y se refirió a la responsabilidad primaria de llevar adelante las políticas públicas, cumplir con la administración de justicia y legislar para pensar cómo se puede vivir en una sociedad más libre de violencia.



"Esta es una responsabilidad ineludible, inclaudicable y estatal primaria. Somos nosotros y nosotras quienes tenemos la responsabilidad de achicar ciertas brechas de desigualdad que están en todos los ámbitos de nuestras vidas, y cuando digo nuestras vidas, me refiero de las mujeres y las diversidades", expresó Gómez Alcorta.



La ministra explicó además que "cuando se cumplió un año de la promulgación de la Ley y un mes de la nueva gestión de gobierno a nivel nacional, el presidente Alberto Fernández solicitó que la primera persona que tenía que capacitarse era él y todo el gabinete ampliado. Así fue que ese día se comenzaron a revertir varias lógicas. Es un mensaje simbólico muy potente para todos los funcionarios y funcionarias, y sobre todo para las máximas autoridades del país".



"Cuando pensamos en revertir los órdenes de las cosas, es comenzar por quienes tienen mayores niveles de decisión. Es comenzar por quienes deciden, diseñan y piensan las políticas públicas", agregó.



Para eso, "la función de la capacitación es pensar que la perspectiva de género implica ponerse los anteojos para pensar una política económica con perspectiva de género, una política de hábitat, de salud, de educación, un Poder Judicial, todos con perspectiva de género. Quienes diseñan esas políticas son las máximas autoridades y por eso es tan importante arrancar estas nuevas gestiones con estas capacitaciones", subrayó.



Destacó luego que la importancia de estas capacitaciones para quienes son máximas autoridades tiene que ver también "con el modo del ejercicio de la función pública, el modo del ejercicio del poder, que históricamente se ha ejercido en modo masculino".



Según explicó la ministra de la Nación, "en general la vida familiar ha sido un mundo, culturalmente y también por elección, que las mujeres hemos privilegiado. Entonces para las mujeres, compatibilizar la vida pública con la vida privada nos implica un continuo equilibrio". En ese sentido, "el modo en que ejerzamos la función pública también va a implicar un modo de promover o no la participación de las mujeres. El modo en que pensemos la función pública, los tiempos, los horarios, la flexibilidad que nosotras podamos tener, el modo de ejercer", ejemplificó.



"Hoy estamos viviendo una oportunidad histórica; hay un movimiento en las calles que nos transforma la vida de todos -las que tienen hijos jóvenes lo saben-, que modifica las relaciones familiares, afectivas, políticas; estamos las mujeres también en una fuerte ebullición. Ese movimiento es el que nos trajo a las mujeres y a las diversidades a ocupar un ministerio a nivel nacional", dijo.



"Pero también hay una decisión política que es la que tuvo el gobernador para que hoy estemos acá y la que tuvieron las máximas autoridades de los poderes para acompañar; y también una clara decisión política del gobierno nacional, del presidente de la Nación, en jerarquizar estas políticas y colocarlas a nivel de Ministerio", expresó Gómez Alcorta. Construir una provincia con más inclusión La vicegobernadora Laura Stratta agradeció a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, "por estar hoy acá en el marco de una nutrida agenda que tiene como epicentro esta primera capacitación en el marco de la Ley Micaela en nuestra provincia. Y quiero también poner en valor la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de crear este Ministerio porque no sólo pone estos temas en la agenda pública, sino porque además es la definición de poner las perspectivas de género y de derechos humanos en la elaboración y en la ejecución de las políticas públicas".



Asimismo destacó la decisión del gobernador Gustavo Bordet, "de acompañar el debate y la sanción de la Ley Micaela en la provincia de Entre Ríos, de tener un gabinete con equidad de género y de promover, en el marco de la reforma política, la equidad de género en las cámaras legislativas, un eslabón fundamental para lograr mayor equidad también en la política".



Stratta hizo una mención especial a los padres de Micaela García que "fue un ejemplo y nos interpela permanentemente, como también el ejemplo de cada uno de ustedes que desde el dolor, pero también desde el amor, han transitado este camino, han militado la ley".



Finalmente destacó el encuentro de los tres poderes del Estado participando de la capacitación: "Además de cumplir con la ley, esto marca un compromiso, el de poner lo mejor de nosotros para contribuir a construir una provincia con más inclusión, con más equidad, con más empatía, respeto y solidaridad, que es en definitiva una provincia mejor".



También participaron en la instancia de capacitación los ministros de Producción, Juan José Bahillo; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Gobierno, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velázquez.