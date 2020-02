UPCN evalúa tomar medidas de fuerza si la Provincia no los convoca a dialogar

Política UPCN exige apertura de paritarias

El disparador

La secretaria gremial de UPCN, Carina Dominguez, aseguró que, "el gobierno quiere justificar la convocatoria al sector docente para el viernes diciendo que no es paritaria sino una reunión para acordar criterios. Ahora -analizó- los criterios deben acordarse con todos los sectores que representan a los trabajadores del Estado provincial. No creo que haya cuestiones de política salarial que deban discutirse con algunos sectores y con otros no". "Esperamos un tratamiento igual, de la misma manera", insistió.Domínguez subrayó queAunque admitió que puede haber particularidades en cada uno de los sectores, "la urgencia en el aspecto salarial, por la situación económica, es para todos los trabajadores a pesar de que podamos tener otras diferencias. Con la necesidad salarial no puede haber diferencias", remarcó.La dirigente de UPCN puntualizó que "nosotros queremos sostener el ámbito paritario. Es el ámbito que fija la ley y en el que queremos avanzar. Todo lo que sirva para esa discusión debe estar sobre la mesa". Más adelante, respecto de qué agenda quiere analizar UPCN con el gobierno, Domínguez contestó que "cuando hablamos de política salarial hablamos de toda la relación del empleo público y cuando estamos en paritarias, hablamos de todo. Por ejemplo, hay que hablar de los sectores críticos y ver la realidad de nuestros sectores y darnos una discusión amplia de cómo va a ser por ejemplo la regularización. Tenemos temas tan importantes como pueden tener en su agenda los docentes", aseguró.La reacción del sindicato liderado por el ex diputado provincial José Allende se generó a partir de la convocatoria formal que el gobierno realizó el martes a los gremios docentes.El martes, hace 48 horas, Agmer recibió una nota firmada por el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, mediante la cual se convoca a una reunión con miras a dar inicio a las negociaciones del sector. Tendrá lugar el próximo viernes 21 a las 10 en la Casa de Gobierno.Desde la Comisión Directiva Central de AGMER adelantaron que acudirán para exponer ante la patronal las demandas del colectivo docente, plasmadas en la última declaración del Plenario de Secretarios Generales, siendo dos de los puntos centrales la recuperación real de los salarios y la defensa irrestricta del régimen jubilatorio.Ayer, la Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos convocó al Congreso Extraordinario para el viernes de la semana próxima, 28 de febrero, en el salón de la Seccional Federal del sindicato, a partir de las 9.Al informe de gestión, seguirá el análisis de las situaciones nacional y provincial y se definirán las estrategias a seguir. Para entonces quizá ya haya definiciones en la paritaria nacional porque justamente hoy, comenzará con la conformación de una comisión técnica que abordará la agenda educativa y continuarán el miércoles próximo, 26 de febrero, cuando se tratará la temática salarial.En cuanto al ámbito provincial, lo que trasmita el gobierno este viernes, sin dudas será un insumo que alentará el debate una semana antes del inicio de las clases.