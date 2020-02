Paritaria nacional: El Gobierno hará la primera oferta salarial a los gremios

El piso en las provincias

Responsabilidad

En el Fonid

Docentes con doble turno

Reunión técnica

El final de la cláusula gatillo

A fines de enero, el Gobierno convocó a los cinco gremios nacionales a una reunión paritaria junto a los ministros de Educación de todas las jurisdicciones. Pero todavía no está el acuerdo. Si bien desde el Gobierno afirman que "están muy cerca", la primera reunión pasó a un "cuarto intermedio" sin propuesta salarial oficial, y ayer el Ministerio de Educación volvió a convocar a los gremios, pero para el miércoles que viene, es decir, 5 días antes de que arranquen las clases en casi todo el país. En dos provincias -Chubut y Mendoza- empezarán ese mismo día. Será la primera oferta salarial del nuevo gobierno.La cuestión es que hasta que no se defina en la paritaria nacional cuál será el salario mínimo de los docentes (esa es su función), las provincias no avanzan con sus propias paritarias con los sindicatos distritales. La paritaria nacional funciona, en los hechos, como un piso para las negociaciones en las provincias. Por eso, algunos sindicatos ya manifestaron su preocupación y hasta firmaron un comunicado en el que afirman que "no se hacen responsables" si en algunos distritos no empieza el ciclo lectivo.Desde el oficialismo ya descartaron fórmulas de actualización automática a la inflación como la cláusula gatillo usada por algunas provincias durante el macrismo, por considerarla "indexatoria". El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que mantienen el compromiso que en 2020 "los salarios de los docentes le ganen a la inflación", al tiempo que les pidió "responsabilidad" a los gremios por la "compleja realidad fiscal" que atraviesa el país.Fuentes oficiales le dijeron aque en "una situación muy compleja" hicieron todo el esfuerzo para llegar, en forma conjunta, al acuerdo.Consultado por Clarín, Rodolfo Baradel -que participa de la paritaria nacional por Ctera- dijo que la expectativa para el miércoles es "poder recibir propuestas que achiquen la brecha salarial" entre lo que ganan los docentes en distintas provincias. Explicó que hay ocho provincias en donde el salario mínimo docente es de $ 20.000, mientras que en otras consiguieron mejores sueldos, como la provincia de Buenos Aires ($ 26.700), Capital ($ 29.000) o Córdoba ($ 31.500). Siempre, el mínimo."Lo que buscamos es que el aumento llegue a través del Fondo de Incentivo Docente, que congeló el macrismo. Es una suma fija, pero que queda dentro del salario. Sería un aporte que hace la Nación al salario para que las jurisdicciones puedan negociar mejor. Vamos a ver qué nos dicen", le dijo Baradel a Clarín.Sergio Romero, titular de UDA -otro de los gremios con presencia en todo el país, que participa de la paritaria nacional- fue algo más duro. "Estamos muy preocupados por los últimos indicadores del Indec. Hoy, una familia para no ser pobre tiene que ganar $ 40.373 mensuales, y para no caer en la indigencia casi $ 17.000. La preocupación es porque el salario inicial docente hoy está en $ 20.250. Bienvenida la recuperación de la paritaria y el escenario, pero hoy aun sumando doble turno hay docentes por debajo de la línea de la pobreza", dijo a Clarín Romero.Además de la reunión salarial fijada para el próximo miércoles, este jueves se llevará a cabo, en el Ministerio de Educación, la primera reunión técnica de la paritaria, que tratarán la agenda educativa y los problemas pedagógicos. Será el primer encuentro en el marco de las comisiones de trabajo consensuadas en la paritaria nacional docente de enero.Según informó el Ministerio de Educación, allí se analizará "sistema educativo, salud y condiciones de trabajo, el camino para cumplir la Ley de Financiamiento Educativo y la recuperación de la pérdida de inversión sufrida en los últimos cuatro años".El mecanismo de la cláusula gatillo permitió a docentes de algunas provincias -como Buenos Aires- mantener el salario frente a la inflación. Pero ahora tanto desde el Gobierno como desde los gremios cercanos al poder dicen que ya no es necesaria.Para Baradel, de Ctera, hay que buscar una "cláusula mixta", por ejemplo, una revisión y si a los 30 días si no se la convoca, se activa el gatillo. Romero , de UDA, es más cauto. Dice que la cláusula gatillo es útil en un contexto de alta inflación. "Para decir que no de manera decisiva tendría que haber una alternativa que permita ganarle a la inflación", afirma.