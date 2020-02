Barrandeguy criticó el fallo de la Cámara de Casación Penal contra Canosa

Foto: La Cámara de Casación confirmó la condena al ex funcionario Canosa

"La sentencia exhibe graves defectos de fundamentación que se manifiestan al repetir la Cámara de Casación los mismos juicios erróneos del Tribunal que condenó a Canosa sin tratar ninguno de los argumentos de los defensores en su favor", sostuvo el letrado.



Barrandeguy adelantó que presentarán un recurso de impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que se revise la confirmación de la sentencia del Tribunal de Juicio que realizó la Cámara de Casación Penal.



Más adelante, expresó que "somos respetuosos del fallo, así como los jueces deben respetar las críticas que a sus pronunciamientos les formulen los abogados defensores; y en esa tarea no hay lugar para cuestiones personales ni sermones por parte de quienes al respecto no tienen ninguna autoridad".



A su vez, Barrandeguy señaló que no tenía expectativas favorables a su defendido en esta instancia y que, en cierta manera, dicha resolución no lo sorprendió teniendo en cuenta los precedentes de la Cámara de Casación Penal.



"En esta causa la Cámara de Casación ha escrito un capítulo más, a nuestro modo de ver, muy poco feliz, que por supuesto no está firme y cuya revisión auspiciaremos formulando nuestras críticas, con respeto, como siempre lo hemos hecho ante el máximo tribunal penal de la provincia", concluyó.