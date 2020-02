Bordet evaluó la continuidad de obras de infraestructura financiadas por Nación

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro con el ministro de Planeamiento de la Nación, Gabriel Nicolás Katopodis, en el cual evaluaron el estado de las obras en ejecución entre Nación y provincia y analizaron los pasos a seguir para su continuidad.



De la reunión de trabajo que se realizó este miércoles en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, participaron también el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto; el sub administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Alejandro Urdampilleta; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Luis Benedetto; y la titular Vialidad provincial, Alicia Benítez.



Tras el encuentro, el ministro Benedetto valoró que fue "muy productivo" y explicó que avanzaron sobre los temas de agenda, respecto de "las obras que estamos llevando adelante y en ejecución Nación con provincia, las evaluamos y estuvimos viendo el estado de cada una".



En ese sentido, detalló que "el compromiso es continuarlas en el programa de desarrollo de cada una y aquellas que tenían algún problema, de ir buscándole soluciones".



Dijo además, que el ministro nacional, "se ha comprometido en (evaluar) diferentes programas que tienen y que son los que podrían volcarse a la provincia, y de la provincia a los municipios de manera de poner en ejecución parte de la obra pública que todavía es necesaria como infraestructura básica".



Sobre las obras que evaluaron, precisó que son la defensa contra inundaciones de Paranacito y Concepción del Uruguay, que "son dos obras grandes que estamos haciendo junto con el Ministerio y con Recursos Hídricos". Pero afirmó que también hay otras obras "que nosotros las planteamos como necesarias entre la infraestructura básica que son las que se van a evaluar para ver en qué programa podríamos trabajarlas". Continuidad de obras Por su parte, la titular de Vialidad provincial, comentó que el gobernador planteó "no solo las obras viales a nivel provincial, las rutas provinciales, sino también la necesidad de continuar aquellas obras nacionales que están paralizadas hace un tiempo, como son la 18 y las 127".



En ese marco, agregó que "a eso se suma la necesidad provincia, ya que en algún momento hubo convenios entre Vialidad de la Nación y de la provincia, donde la provincia cumplió con esos convenios y la Nación no", por lo cual, comentó que plantearon el caso de "rutas como la 6 que están con convenios firmados y ver la posibilidad de que esas obras se continúen, ya que hoy todas esas obras están paralizadas por falta de recursos nacionales".



Por otra parte, Benítez indicó que otro de los planteos ante Nación, tuvo que ver con "la otra gran necesidad para Entre Ríos que es la construcción de puentes. En estos 27.000 kilómetros que tiene la provincia de Entre Ríos tenemos más de 600 obras entre alcantarillas y puentes con necesidad de reparar o construir a nuevo", completó.



Por último, Benítez manifestó que el resultado de la reunión fue "muy bueno" y adelantó que el próximo paso consistiría en el trabajo en territorio, previa respuesta concreta a los planteos efectuados.