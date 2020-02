Ballay explicó que "el objetivo central es defender el 82 por ciento móvil"

"Este debate es parte de la defensa que todos tenemos que hacer del 82 por ciento móvil, y el gobernador es el primero en hacerla", añadió al tiempo que adelantó la importancia de buscar la "equidad" para lograr la "sustentabilidad" de la Caja.



El titular de la cartera económica valoró la "enorme responsabilidad" del gobernador Gustavo Bordet al plantear el debate y convocar a todos los sectores, "no solamente a los directamente implicados, como las asociaciones de jubilados y las asociaciones gremiales, sino también al sector privado". Y destacó que lo haya hecho aun pudiendo eludir el problema durante su gestión.



"Gracias a una clara política de control del gasto, durante su primera gestión el gobernador Gustavo Bordet logró reducir la planta de personal en cuatro puntos, sin despedir a nadie. Pero eso se contradice con un crecimiento de casi cinco puntos en la cantidad de beneficiarios. Por eso se necesita debatir este estado de situación que nos convoca a todos", expresó el ministro.



En ese marco, Ballay recordó que "el gobernador no habló ni de reforma, ni de ajuste. El concepto central es buscar la equidad para lograr la sustentabilidad del sistema previsional. A lo mejor hay que rever aquellas jubilaciones con cierto grado de privilegio al momento de tomarlas, porque eso después se refleja en la continuidad".



Por otra parte, el funcionario explicó que "el Poder Ejecutivo no tiene un proyecto de ley para tirar arriba de una mesa y enviarla luego, a los 15 días, a las cámaras legislativas. El gobernador fue muy claro: aun no teniendo un beneficio en su propia gestión de gobierno sí tiene la responsabilidad de haber planteado este problema para avanzar en una solución que permita a los trabajadores actuales jubilarse con el 82 por ciento móvil en el futuro".



"Para usar las mismas palabras del gobernador: si no hacemos algo en 10 años la caja vuela por el aire. Esto es lo que realmente estamos viendo quienes formamos parte de su equipo de trabajo. Por eso hablamos de una mesa de diálogo", concluyó Ballay.