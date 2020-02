Agmer llevará al encuentro con el gobierno "una agenda de demandas"

Política Gobierno convocó a gremios docentes para delinear criterios para las paritarias

Guillermo Sampedri, secretario gremial de la conducción provincial de Agmer

Encuentro de la Multisectorial en defensa de la Ley Previsional



consultó al gremio docente mayoritario de la provincia sobre la convocatoria. De esta manera,, afirmó que concurrirán al encuentro con el gobierno y llevarán "una agenda de demandas que elaboramos en el último plenario de secretarios generales, en primer lugar estamos reclamando una pauta salarial que le permita a los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos, tener una recomposición salarial para 2020 que le gane a la inflación. Y en segundo lugar, ratificar una posición histórica de Agmer que tiene que ver con la defensa irrestricta de la Ley 8732, que es la ley previsional de los trabajadores de la provincia, incluidos los docentes"."Los trabajadores de la educación no estamos dispuestos a perder ante la inflación, en un año que se preanuncia como un año inflacionario", aseveró.Agmer forma parte de la Multisectorial en defensa de la Ley Previsional entrerriana 8732. Este martes realizaban una reunión en Agmer "Sostenemos una vez más, como seguimos sosteniendo desde hace muchísimos años, que la Ley 8732 no se toca, que no estamos dispuestos los trabajadores de la educación y el colectivo presenten en esta multisectorial a que una reforma de la ley signifique una pérdida de derechos de los trabajadores entrerrianos".