El oficialismo consiguió dictamen y la Ley de Góndolas "avanza en el Senado"

El Frente de Todos reunió 10 rúbricas sobre los 17 miembros de la comisión de Legislación General, constituida un rato antes de la firma del despacho, cuando se designó a la correntina oficialista Ana Almirón al frente del cuerpo.



Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen del oficialismo por algunos reparos puntuales, si bien respalda el espíritu y el contenido general del proyecto, por lo que resolvió dar el debate en el recinto para intentar introducir cambios en la normativa.



Al tomar la palabra, la senadora mendocina Pamela Verasay (UCR) reconoció que "el espíritu de la ley es muy bueno", pero manifestó su intención de profundizar y ampliar el debate ya que, según dijo, la iniciativa "se puede mejorar".



Sin embargo, la oficialista María de los Ángeles Sacnun consideró que "la discusión está absolutamente saldada" ya que el proyecto ya "fue votado ampliamente en Diputados".



El proyecto, que apunta a regular la competencia de marcas en las estanterías de los supermercados para terminar con los abusos de posición dominante de mercado, fue aprobado en noviembre del año pasado por la Cámara de Diputados, por lo que ya cuenta con media sanción y espera por la ratificación del Senado.



En la previa, se especulaba que la iniciativa podía tratarse sobre tablas en la sesión de este jueves en el Senado, pese a no estar consignada en el temario de la convocatoria formal, pero finalmente esta opción fue dejada de lado, confirmó el jefe de la bancada oficialista, José Mayans.

Además de fijar un tope del 30 por ciento del espacio por marca en las góndolas, el proyecto establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por estantería.



En tanto, el proyecto dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales.



Por otra parte, se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse ésta una "exclusión anticompetitiva".



Asimismo, se fija que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a "una altura equidistante entre el primer y último estante" de la góndola.



Siguiendo la misma lógica, en locaciones virtuales los productos de menor valor deberán publicarse "en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión".

