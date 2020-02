La CGT respalda la política salarial del gobierno entrerriano

"Esta definición tiene que ver con la mirada de proteger a los que más padecieron los últimos cuatro años del gobierno nacional de Cambiemos, que devastó todas las condiciones y el tejido social, entre ellos, el de los sectores que tienen ingresos fijos como los trabajadores y jubilados", resaltó el dirigente sindical al ser consultado sobre el incremento del 57,6 por ciento otorgado durante 2019 a los estatales y pasivos entrerrianos.El dirigente dijo además que durante el encuentro de este martes en la Casa Gris, del que participaron la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías; y una veintena de dirigentes de sindicatos enrolados en la CGT, se dialogó en torno "al trabajo, al empleo y a las perspectivas futuras que tenemos los argentinos y los entrerrianos, en particular; y por supuesto, la satisfacción de encontrar una persona que lleva adelante los destinos de la provincia que piensa como uno, que tiene una mirada muy objetiva y que tiene en claro los objetivos, los roles y por dónde tenemos que transitarlos", insistió.También destacó Daer la participación en el gobierno entrerriano de funcionarios con una mirada sindical. "Eso habla bien de tu gobierno", le dijo al primer mandatario.En otro orden, le transmitió a Bordet el acompañamiento de la Confederación a la política que está llevando adelante el gobierno nacional con referencia a la reconsideración de la deuda. "Es imposible pagar la deuda en los términos que se comprometió y se tomó; es impagable por los vencimientos que tenemos en 2020, 2021 y 2023 por sobre todo. Así que necesariamente el país, si tiene que hacer frente a eso, necesitará los plazos necesarios para crecer y generar los recursos para poder pagar", afirmó.Al respecto, agregó que "la decisión política de todos es que no se puede pagar bastardeando las cuestiones sociales. A los sectores que están postergados no se los puede postergar más; al contrario, hay que ir a un esquema de país donde la economía funcione mejor, donde los ingresos mejoren y mejore la calidad de vida y que eso genere la riqueza para poder afrontar los pagos".En tanto, Romero destacó: "Nos congratula recibir a Héctor Daer, teniendo en cuenta su trayectoria, su mirada hacia el mundo del trabajo, una mirada de la que no se puede prescindir en la Argentina de los años que vienen"."Como él bien decía, se trata de recuperar una matriz de producción, de trabajo y energética, diferente en el país; tenemos que mirar y proyectar una Argentina que contenga a todos los argentinos", dijo la funcionaria y afirmó que, "en ese plan, tenemos que poner todos mucho diálogo e intercambio, y escuchar a quienes, en especial en el mundo del trabajo, pueden pensar y repensar lo que es el trabajo en el siglo XXI"."Las formas del trabajo van variando, el mundo vive ese proceso. Héctor ha tenido una trayectoria como legislador, como militante gremial, como dirigente de la CGT Argentina y en el campo internacional, y esa mirada nos es sumamente útil y necesaria en un proceso de rediscusión de lo que queremos para el país y lo que nosotros queremos para la provincia", concluyó la ministra Romero.En el encuentro también participaron la subsecretaria de Fomento y Empleo del gobierno provincial, Mariela Ponce, y referentes gremiales, entre ellos por el Sindicatos de Comercio, Daniel Ruberto; por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Walter Doronzoro; por el Sindicato de Luz y Fuerza, Mariano Migueles; por el Sindicato de Gastronómicos, Hugo Permayú; por el Sindicato de Viajantes, Susana Farias; por el Iosper, Cristina Jury; por el gremio de los no docentes de Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), Héctor Coronel; por el Sindicato de Dragado y Balizamiento, Oscar Barbieri; por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Carlos Ditler; por la Asociación Bancaria, Augusto Gervasoni, y por el Sindicato de la Sanidad, Germán Martínez, entre otros.