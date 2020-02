Héctor Daer dialogó con trabajadores y representantes de los gremios de Paraná

Paritarias

Objetivo

Este martes, Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), visitó la ciudad de Paraná para dialogar y responder preguntas, con representantes de los gremios y trabajadores de toda la provincia. La charla se realizó en el salón del Consejo General de Educación."Tengo una satisfacción de haber participado en un ámbito de debate, donde pudimos esclarecernos entre todos. La problemática de la situación laboral en Entre Ríos, es similar a la que se está viviendo en el país", expresó ael secretario de CGT."El objetivo es encontrar rumbos comunes, que hoy en día comparten el gobernador Bordet y el presidente Fernández. La idea central es generar los mecanismos necesarios, para tener un desarrollo sustentable, en términos sociales y que esto permita vitalizar empleos de calidad y decentes".Cuando fue consultado sobre las paritarias, Daer dijo que "el año pasado, las paritarias fueron heterogéneas, hubo actividades que acompañaron la inflación, otras que quedaron abajo, pero con el suplemento de los tres mil pesos pudieron igualarse, y algunas que quedaron muy abajo"."Cada actividad tendrá que ir viendo, el estado y las posibilidades de ir recuperando salarios y no perdiendo, con respecto con el proceso inflacionario que vamos a ir teniendo este año. Por ese motivo no hay un esquema uniforme en cuanto a las paritarias para todas las actividades, se ira definiendo a medida que se desarrolla el tiempo", manifestó."Tenemos una sola perspectiva, que es no perder ingresos y recuperar el salario en forma progresiva, para permitir un mayor crecimiento económico y una mejor calidad de vida de los trabajadores"."Lo que tenemos en claro, es que los trabajadores no podemos resignar ingresos salariales, ya que va en perjuicio de la propia economía del país. Queremos tener políticas que recuperen salarios, que aumenten la capacidad activa de la economía, para poder evolucionar hacia adelante", indicó el secretario general de la CGT.Para finalizar, habló sobre las pérdidas laborales, y dijo que "no tenemos temor a que eso pase, ya que en la actualidad estamos hablando de empleos y no de pérdidas. Una iniciativa muy clara que tuvo el gobierno, es el de la doble indemnización, como una barrera a sostener en el tiempo".