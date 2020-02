Fernández criticó a la Justicia y dijo que "el lawfare se instaló en Argentina"

En los últimos años el lawfare se instaló en Argentina.

Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores.

Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos.

El presidente Alberto Fernández reiteró hoy su pedido para que "nunca más" haya una "Justicia que decide y persigue según los vientos políticos" y subrayó que se comenzó "a reparar los daños realizados" contra distintos dirigentes "exigiendo que se revisen los procesos judiciales irregulares y arbitrarios"."En los últimos años el lawfare se instaló en Argentina. Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores", sostuvo el mandatario.A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado bregó por un "nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos".Alberto Fernández publicó junto a ese mensaje un video de la Secretaría de Derechos Humanos en el que se afirma que durante la gestión de Mauricio Macri "la Argentina sufrió graves violaciones a los derechos humanos" y que "el Estado de derechos fue vulnerado sistemáticamente"."A dos meses de Gobierno, comenzamos a reparar los daños realizados exigiendo que se revisen los procesos judiciales irregulares y arbitrarios", se destacó en el video.Y se añadió: "Estamos construyendo una nueva Justicia independiente del poder político".En el video también se muestran fragmentos del discurso que brindó el Presidente ante la Asamblea Legislativa el pasado 10 de diciembre.En aquella ocasión, el mandatario había indicado que "en la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo" y había precisado que "mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente porque la ley procesal le permitiría soportar esos juicios en libertad".En las imágenes la única dirigente kirchnerista detenida que se muestra es la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala: no aparecen ni el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; ni el ex vicepresidente Amado Boudou.El mensaje de Alberto Fernández en las redes sociales se da en el marco de las diferencias internas entre los sectores del Frente de Todos que asegura que en el país hay presos políticos y el que señala que se trata de "detenciones arbitrarias".