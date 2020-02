Embajadores designados expondrán en el Senado, que analizará los pliegos

La comisión presidida por la mendocina del Frente de todos Anabel Fernández Sagasti se reunirá a partir de las 10:00 para recibir a los candidatos a embajadores, que tendrán la oportunidad de exponer ante los senadores sobre las misiones diplomáticas para las que fueron designados.



Se tratarán los pliegos de Jorge Argüello, propuesto como embajador en Estados Unidos; Carlos Tomada, que será destinado a México; Carlos "Chacho" Álvarez, para Perú, y Alberto Iribarne, postulado para Uruguay.



También analizarán los de Rodolfo Gil, propuesto para Portugal, Alfredo Atanasof para Bulgaria y tres ex gobernadores: el bonaerense Daniel Scioli, que irá a la embajada en Brasil, el entrerriano Sergio Urribarri para Israel y el chaqueño Domingo Peppo para Paraguay.



Además, la Comisión de Acuerdos tratará los pliegos de los embajadores ante organismos internacionales, como Fernando "Pino" Solanas para la Unesco; Mariano Kestelboim para la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Carlos Raimundi para la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Todos esos pliegos se tratarán en la sesión del 20 de febrero convocada por la vicepresidenta Cristina Kirchner para las 12:00, una hora después de la convocatoria a la sesión preparatoria para ratificar las autoridades elegidas e diciembre pasado.



La resolución que convoca al recinto no contiene en el temario el proyecto de ley de Góndolas, pero el Frente de Todos prevé dictaminar la iniciativa este martes en la Comisión de Legislación general.



Por más que alcance dictamen, para el jueves no habrán transcurrido los siete días reglamentarios, por lo que para poder habilitar su tratamiento se requerirá de una mayoría especial de dos tercios de los votos de los presentes.



Por ende, que la iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados desde noviembre pasado sea incluida en el temario dependerá de los acuerdos que el oficialismo trabe con Juntos por el Cambio.

NA