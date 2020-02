Este lunes comienza a distribuirse la Tarjeta Alimentar en 49 ciudades

En 49 ciudades de seis departamentos de la provincia comenzarán este lunes los operativos de distribución de la Tarjeta Alimentar, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre al que adhirió Entre Ríos.







Miembros de equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social se reunieron para ultimar detalles.







"A partir de este lunes habrá operativos en 143 localidades que se extenderán por ocho días. Iniciarán en seis departamentos y estamos organizados para acercar una herramienta tan necesaria en estos tiempos, como es la Tarjeta Alimentar", indicó la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, durante la reunión organizativa.







En ese sentido, señaló: "Apostamos a un trabajo descentralizado, de labor conjunta entre la provincia y los municipios, como nos ha pedido el gobernar Gustavo Bordet, y vamos a acompañar cada proceso local más allá de la entrega de la Tarjeta Alimentar. Cabe destacar que los operativos serán acompañados también por equipos de Salud y Educación".







A su vez, Paira planteó la importancia del acompañamiento de los trabajadores del Estado en los operativos: "Agradezco la responsabilidad y la disposición de cada uno. Durante los operativos estarán acompañados por funcionarios y por un equipo de trabajo. Atenderemos cada situación y luego evaluaremos el proceso".







Por su parte, la subsecretaria de Políticas Comunitarias y Territoriales de la cartera social, Rosa Silva, apuntó: "La tarjeta es una herramienta inclusiva, de acceso a un plan alimentario nacional, que pone en dinámica no solo la cuestión alimentaria sino también a todos los eslabones de la economía local".







Sobre el acceso a esta política de Estado, la funcionaria recordó que será entregada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y a personas con discapacidad que reciben la AUH.







"Anses va a citar al titular de derecho y el Banco Nación, que es el operador en Entre Ríos, entregará la tarjeta. En ningún momento la provincia ni el municipio manipulará el plástico por seguridad bancaria", puntualizó Silva.







El tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática, y no se podrá extraer dinero en efectivo. Se podrá comprar todo tipo de alimentos a excepción de bebidas alcohólicas, en lugares que posean posnet.







"El espíritu esencial del Plan es generar el proceso de acceso al derecho a la alimentación y promover los dispositivos para sensibilizar tanto al productor como al comerciante local para que comiencen a tener un desarrollo esencial", resaltó la subsecretaria, quien subrayó: "Como dicen el gobernador y la ministra Paira, no se trata solo de una tarjeta alimentaria. Es mucho más que eso, porque el Plan propone poner en marcha un circuito subjetivo y productivo". Detalle de operativos en cada localidad El lunes 17 la entrega cubrirá las localidades de Concordia, Puerto Yerúa, Los Charrúas, La Criolla, Estancia Grande, Pedernal, Nueva Escocia, Estación Yerúa, El Redomón, Colonia Ayuí, Colonia General Roca, Clodomiro Ledesma, Santa Anita, San Marcial, Rocamora, Pronunciamiento, Las Moscas, Estación Libaros, Basavilvazo, Sosa, Las Tunas, Viale, San Benito, Oro Verde, El Pingo, Aldea Santa María, María Grande, Pueblo Brugo, Las Garzas, Hernandarias, Aldea San Rafael, Crespo, Colonia Avellaneda, Lucas González, Irazusta, Gilbert, Aldea San Juan, Aldea San Antonio, Urdinarrain, General Ramírez, Estación Camps, Puerto General Alvear, Estación Racedo, Colonia Ensayo, Aldea Valle María, Aldea Spatzankuter, Aldea Salto, Aldea Protestante y Aldea Brasilera. Estas ciudades se encuentran en los departamentos de Uruguay, Paraná, Nogoyá, Gualeguaychú, Diamante y Concordia.







El martes 18 las recibirán las personas que recibirán la tarjeta serán las de Las Guachas, Guardamonte, Gobernador Echagüe, Estación Sola, Durazno, Altamirano Sur, Rosario del Tala, Villa Urquiza, Sauce Pinto, Sauce Montrull, La Picada, El Palenque, Aldea María Luisa, Paraná, Aranguren, Nogoyá, Aranguren, Febre, Betbeder, Don Cristóbal Segundo, Diamante, Villa Elisa, Ubajay, San José, Pueblo Liebig, Pueblo Cazes, La Clarita, Hocker, Hambis, Arroyo Barú y Colón. Es decir que comprende a los departamentos de Tala, Paraná, Nogoyá, Diamante y Colón.







El miércoles 19 se entregaran en Villa Mantero, Herrera, Gobernador Mansilla, San Salvador, General Campos, Paraná, Cerrito, Nogoyá, General Galarza, Sauce de Luna, Nueva Vizcaya, El Cimarrón, Federal y Conscripto Bernardi. Comunidades de los departamentos de Federal, Gualeguay, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala y Uruguay.







El jueves 20 recibirán los titulares de Las Cuevas, San Gustavo, Hernández, Hasenkamp, Paraná, Concepción del Uruguay, Caseros, Colonia Elia, San Justo, Rincón de Nogoyá, Antelo, Laguna del Pescado y Victoria. Son seis los departamentos incluidos, Diamante, La Paz, Paraná, Nogoyá, Uruguay y Victoria.







El viernes 21 recibirán las tarjetas las personas de Libertador San Martín, Federación, Bovril, Colonia Avigdor, Sir Leonard, Alcaraz, Piedras Blancos, Seguí, Tabossi y Maciá. Este día los operativos se realizarán en los departamentos de Diamante, Federación, La Paz, Paraná y Tala.







El miércoles 26 de febrero se entregarán en Chajarí, Colonia Alemana, Colonia La Argentina, Santa Ana, Villa del Rosario, Los Conquistadores, San Jaime de la Frontera, San José de Feliciano, San Víctor y Santa Elena. Estas ciudades pertenecen a los departamentos Federación y La Paz.







El jueves 27 recibirán los titulares de Gualeguaychú, Larroque, Pueblo General Belgrano, El Solar y La Paz. Son dos los departamentos involucrados en esta operatoria, Gualeguaychú y La Paz.







Por último, el viernes 28 las entregas serán para Gualeguay, Aldea Asunción, Enrique Carbó, Gualeguaychú, Mojones Norte, Villa Clara, Villa Domínguez, Villaguay, Estación Raíces, Ingeniero Sajaroff, Jubileo, Paso de la Laguna, Médanos, Ceibas, Ibicuy y Villa Paranacito. Estas comunidades son de los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay e Islas.







Vale aclarar que en algunas ciudades grandes los operativos se desarrollan en jornadas de dos o tres días.