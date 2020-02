Jubilaciones: Tratarán la nueva fórmula y la derogación de los privilegios

A partir de este lunes los jubilados pasarán a ser parte central de la agenda del Congreso de la Nación. La derogación de los regímenes de privilegio y la discusión sobre la nueva fórmula de actualización automática protagonizarán la mayor parte de los debates hasta que comience el periodo de sesiones ordinarias.Ambos debates tienen fecha de vencimiento. El oficialismo intentará que la derogación de los regímenes especiales se apruebe antes de fin de mes. En tanto, el plazo para la discusión sobre la nueva fórmula de actualización deberá estar lista antes de mediados de año.Según pudo saberla diputada decidió apagar su celular durante todo el fin de semana y viajar a la costa para "desenchufarse". Disconforme que la decisión tomada por el Ejecutivo, luego de conocerse el aumento para los jubilados correspondiente al primer trimestre del año y antes de viajar la Diputada dejó en claro que su intención es no participar del debate. Se sabe en política que nada es terminante por eso en los pasillos del Congreso confían en que alguno de los referentes del Frente de Todos puede convencer a Tundis de no abandonar el debate.Más allá de lo administrativo el oficialismo confía, en este caso, en tener el apoyo del principal bloque opositor. Mario Negri, titular del interbloque Cambiemos, señaló: "Creo que son regímenes diferenciales que hay que corregir, creo que hay que revisar todo el sistema previsional porque tiene problemas en todo el mundo. El proyecto sube la edad y los aportes de los trabajadores y también modifica el cálculo del 82% móvil y toman los diez últimos años de aportes como cualquier jubilación del régimen general. Vamos a estudiarlo bien".Además, Negri detalló: "Hay 17.600 aportantes en la Justicia Federal. El Gobierno dice que hay 7.000 que cobran jubilaciones muy muy altas y que lo mismo pasa con los diplomáticos. Diplomáticos hay unos 1.100 aproximadamente. Y se está hablando de que debe haber unos 700 beneficiaros que cobran casi $400.000, eso dice el Gobierno. Obviamente, al adherir al régimen general va a tirar para abajo las jubilaciones".Por otra parte, desde el Frente de Todos aseguran que la Comisión que abordará la discusión sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria se constituirá esta semana. "La idea es que en estos días esté acordada la integración de las comisiones que aún no fueron conformadas pero que tendrán intervención en la nueva Comisión junto con Presupuesto y Hacienda. Lo más probable es que esta semana ya esté definido todo, durante la primera mitad", detalló una fuente parlamentaria a