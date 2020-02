Afirman que pedirán la inconstitucionalidad del aumento a jubilados

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, dialogó con Cadena 3 y confirmó que pedirá la inconstitucionalidad del aumento a jubilados, otorgado este viernes por el gobierno de Alberto Fernández."Hoy (por este sábado) vamos a judicializar el aumento porque obviamente hay un destrato al jubilado y al adulto mayor. Se lo considera un minusválido intelectualmente. Todo el mundo terminó haciendo los cálculos y se demostró que era una falacia lo que ese estaba anunciando", dijo a Cadena 3.Según se dio a conocer este viernes en una conferencia de prensa, las jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás asignaciones familiares recibirán un aumento del 13% a partir de marzo próximo. Con este aumento, la jubilación mínima pasa de $14.068 a $15.891."Desde el punto de vista de los haberes de jubilados y pensionados, el anuncio es poco significativo para los que menos ganan y es negativo para los que ganan un poco más. De ahí para arriba, todos los jubilados pierden respecto a los índices de la Ley de Movilidad. Hay muchas incógnitas porque el anuncio fue escueto", expresó.Según su propio análisis, los jubilados se verán perjudicados por este anuncio. Cuestión que no hubiese sucedido si se mantenía la movilidad. Las jubilaciones mínimas, que son de $14.068, recibirán un aumento de $197 por mes y de $1100 por semestre. Aquellos que cobren cerca de $20 mil, tendrán una quita de $352 por mes -de $2112 por semestre-. Para el tramo de $40 mil tendrán un descuento de $2.204 por mes y de $13 mil por semestre."Desde el punto de vista de la seguridad social es un disparate. Ataca dos principios fundamentales: la proporcionalidad y la equidad. El jubilado que cobra $40 mil pesos es probable que haya aportado el doble de quien percibe $20 mil. Solo la dura cara de los funcionarios puede suponer que $194 pesos puede resolver la situación de una persona que gana $15 mil. Para el de $20 mil implica una quita de $400 pesos que tampoco le influye demasiado porque hablamos de una inflación que sólo el trimestre pasado llegó a un 13%. En 2019, la pérdida del poder adquisitivo fue de 20 puntos", explicó.Según Semino, esta medida implica una violación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que prevé la movilidad social e insistió en el recurso de inconstitucionalidad."Esto es cruel y grave porque vamos a entrar en una etapa de achatamiento. Hay un agravio a los derechos. Si fuera otro país, hablaríamos de abuso del Estado sobre los adultos mayores porque hay un maltrato estructural. Se viola el Tratado Internacional de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que fue firmada en 2015 por muchos de los ministros que ahora las están violando", afirmó."Hay que ver la resolución final porque esta fue una negociación de último momento para ponerle un floripondio a un anuncio tan magro. No se habla de medicamentos, si no de principios activos que pueden implicar uno, dos o diez medicamentos. Es bienvenido todo beneficio para el adulto mayor pero mis dudas radican en que la industria de los medicamentos usa excusas para hacer cualquier cosa en el mercado".