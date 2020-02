Bordet: "Seguiremos pidiendo austeridad en el gasto público"

El gobernador Gustavo Bordet

"Entre Ríos tiene que ser una provincia en donde no haya grieta"

Política Bordet convocó a debate amplio sobre la sustentabilidad del sistema previsional

"Ningún impuesto va a aumentar más de lo que ha aumentado la inflación en la provincia"

Video: Resumen del discurso del Gobernador Bordet ante la Asamblea Legislativa

, tras su discurso ante la Asamblea Legislativa, expresó a: "Tenemos un gran compromiso por este tiempo que ha pasado, de llevar adelante políticas públicas que transformen a nuestra provincia, que generen la posibilidad de desarrollo también de inclusión social y que por otro lado, Entre Ríos sea la tierra donde nuestros hijos e hijas puedan vivir y puedan desarrollarse, donde puedan estudiar y donde puedan también desenvolverse como personas".En referencia a su discurso, dijo: "El mensaje tiene que ver con una provincia en marcha, con crecimiento, con dificultades que las tenemos porque no somos ajenos a lo que está pasando en el país, en lo que ha pasado en los últimos años, en la profunda crisis a la que nos hemos visto sometidos por implementaciones de políticas durante el gobierno anterior.", puso relevancia Bordet.No se ha hecho aquí durante los últimos 27 años y como gobernador no puedo escaparle a esa responsabilidad. También hemos hablado de leyes como reforma política que enviaremos sobre la base de lo que se había remitido a la legislatura anterior, enviaremos un proyecto este año que no es un año electoral para que pueda debatirse, opinar, pero, son mucha las medidas que hemos anunciado que tiene como eje a que entre ríos siga por un camino de crecimiento".Y también está garantizado el pago del aumento que hemos hecho en febrero para todos los docentes y que lo haremos en tiempo y forma, en marzo. Esperamos que nuestros chicos estén en las escuelas y también convocaremos a las entidades gremiales a conversar sobre la situación actual y pensar para el futuro como vamos acordando nuevas pautas salariales".Además aseveró que "cuando pedimos esfuerzo a la población tenemos que empezar por quienes tenemos cargos públicos, y en esto vamos a mandar leyes y decretos que autolimiten los sueldos de los funcionarios públicos en la provincia".Dijo que "le ha pedido" austeridad a los funcionarios públicos. "Lo he hecho en estos cuatro años. YVoy controlando lo que ingresa y o que se gasta y en qué se gasta. Severamente he castigado a quienes gastan más de lo que deben"."Ratifico lo que dije: no se aumentó ningún impuesto en Entre Ríos, son los mismos impuestos para el comercio, para el agro y para los servicios que estaban en 2019, en ingresos brutos.", dijo además.