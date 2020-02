Bordet convocará a garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio

Jubilaciones: Corregir inequidades

Como es habitual cada año, el mandatario provincial dirige su mensaje a la totalidad de senadores y diputados provinciales que conforman la Asamblea Legislativa."Hemos decidido hace ya cuatro años y lo ratificamos hoy ante la Asamblea Legislativa, que la austeridad, la transparencia, y el diálogo se conviertan en los pilares con los que fundemos un nuevo contrato ciudadano, un acuerdo básico que nos conduzca a la unión de los entrerrianos para vivir en una provincia donde podamos dejar atrás miradas sectoriales y comprendamos la necesaria solidaridad que nos hermana a la búsqueda de mayores niveles de bienestar para todos", indicó Bordet.De la misma manera afirmó: "Quiero convocarlos a trabajar juntos en este 141º periodo de sesiones ordinarias para dar una respuesta acabada a los problemas y desequilibrios estructurales que a través del tiempo hay condicionado la estabilidad de la provincia, abordándolos con total seriedad y responsabilidad, salvaguardando y ampliando los derechos de la ciudadanía y en especial, de los más débiles pretendiendo el desarrollo justo y equilibrado de todos los sectores aunando esfuerzos colectivos sobre las miradas sesgadas y sectoriales"."La obra pública genera empleo y le da respuestas a miles de entrerrianos sin infraestructura escolar, sanitaria, de agua, de defensa contra inundaciones y también de servicios básicos. La lista es extensa y el detalle analítico de cada obra terminada en ejecución y las que proyectamos como el resto de las acciones de gobierno están publicadas en el informe que los legisladores tiene en sus manos, e n el sitio web del Estado provincial para que cada ciudadano tenga acceso a la información pública y al estado de situación de la administración, tal cual lo consigna nuestra Constitución provincial", aseveró el Gobernador."Desde el inicio de gestión pusimos como eje llevar obras publicas esenciales a cada rincón del a provincia con una mirada integradora que permita reducir las asimetrías territoriales y brindar continuidad a la infraestructura básica necesaria para apuntalar su desarrollo territorial y humano, fortaleciendo las potencialidades de cada una de nuestra ciudades y de nuestros pueblos. De esta manera, al cierre de 2019, nos encontramos con 184 obras finalizadas, 109 en ejecución y 20 para ser adjudicadas. Este plan de infraestructura abarcó y abarca al día de hoy obras de agua y saneamiento, salud educación adaptación al cambio climática, prevención contra inundaciones, conectividad, energía seguridad y preservación del patrimonio arquitectónico provincial", puso de manifiesto en su informe de gestión el mandatario provincial."Hemos invertido más de 7.300 miles de pesos en inversión directa en obra pública" y en 85 % de las mismas ha sida financiada con fondos totalmente provinciales", dijo."Sólo en materia de agua y saneamiento tenemos 1200 millones de pesos, en 11 obras en marcha que se concluyeron en 2019 y doce obras más por 360 millones de pesos que terminaremos durante el presente ejercicio. Es así, que con la construcción de las plantas de aguad e Concordia, Villa Paranacito, La paz y Concepción de Uruguay se sumará para este año, se sumará una nueva planta de agua potable en Ceibas. En lo inmediato estamos trabajando en un plan de agua potable de Paraná para proveer de la misma a San Benito, Oro verde y Colonia Avellaneda, que es un largo anhelo de todo el cinturón urbano que rodea a la ciudad de Paraná y también en materia de saneamiento hemos trabajado en redes cloacales donde no había, como en San Gustavo y San Víctor, pero también en ciudades importante como Diamante, Gualeguaychú, Concordia, el Pingo. Se suma a ello los tratamientos en Ramírez, Feliciano, Federal, Crespo, solamente por mencionar algunos", puntualizó.Por otra parte, aseveró "el plan de infraestructura sanitaria procura garantizar a cada vecino entrerriano la posibilidad de acceder fácilmente al sistema de salud, equipado y acorde a las necesidades de cada comunidad. Por eso entendimos en su momento que debíamos hacernos cargo del Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú cuando el gobierno nacional retiró el 70 % que debía aportar para la concreción del mismo. Nos hicimos cargo y lo volvimos a poner en marcha con fondos provinciales. Lo estamos terminando en los próximos meses. Y del mismo modo nos haremos cargo del Hospital de la Baxada de Paraná, que estuvo cuatro años inactivo porque el PAMI no había cumplido con el 10 % que faltaba. También nos haremos cargo para terminar el hospital de Paraná".Y en infraestructura escolar, "hemos concluido 20 edificios escolares nuevos y hemos invertido más de 1200 millones de pesos solamente en infraestructura escolar, entendiendo la necesidad de tener establecimientos educativos adecuados y adaptados para que nuestros niños puedan tener calidad de excelencia en la provincia", manifestó."Hemos gestionado a través de diferentes organismos internacionales líneas de crédito ante el BID, la provincia ha tomado a su cargo un crédito de 50 millones de dólares para la integración entre Concordia, federación y la ciudad de Salto, cuya obra más emblemática es el aeropuerto internacional que unirá ambos países y que se licitará en los próximos meses, pero que también este proyecta contempla un programa de integración fronteriza, de integración productiva y de integración turística en toda la región de Salto Grande", expresó el mandatario."También durante 2019 se concretaron avances en los proyectos de saneamiento integral del Río Uruguay para dotar a la ciudades que están a la vera del mismo de cinco plantas de efluentes, logrando así un compromiso ambiental que habíamos asumido hace 4 años en diciembre de 2015. También con fondos que ha gestionado la provincia estamos próximos a la construcción y rehabilitación completa de la ruta 1 que une Feliciano con La Paz y Feliciano con Chajarí, una larga demanda que teníamos en el norte entrerriano", explicó Bordet."Estamos pensando en un nuevo modelo de gestión que no significará la creación de más estructura, sino que tomará los mejores recursos y equipos actuales de la administración para dar paso de calidad en gestión y poder competir en la búsqueda de obtención de los fondos que son necesarios para apuntalar el desarrollo productivo de infraestructura, de energía y de conectividad", apuntó.En otro tramo del discurso, destacó: "Lo que ha logrado Entre Ríos reactivando el tren de cargas es un símbolo del trabajo que el gobierno provincia lleva adelante para reactivar los puertos y generar ventajas para todos los productores. Ahora la intención es conectar toda la Mesopotamia, Paraguay, el sur de Brasil, a través del tren"."Ya se están haciendo tramos llegando hasta la provincia de Corrientes, abriendo un canal de transporte que estuvo anulado por más de 30 años. Esto ha generado mayor actividad a los puertos entrerrianos y queremos seguir avanzando en ese sentido. Para llevar adelante ese objetivo la región centro será clave junto a los gobernadores de Santa fe y Córdoba vamos a realizar este espacio para constituir un bloque homogéneo interno dentro de una nación que negociará sus productos en todo los mercados del mundo, será una posibilidad y seguiremos estando junto a nuestros productores y junto al CFI donde se lo requiera en todas ferias y mercados para poder generar una mayor capacidad exportable. Del mismo modo también seguiremos avanzando junto con el Consejo económico empresario de Entre Ríos en la creación de una agencia de exportaciones para la provincia de entre ríos que habíamos comprometido y sobre la cual estamos trabajando", mencionó en el mismo sentido."Se puso en funcionamiento un convenio firmado con los gobernadores de la región Centro y el CFI de bonificación de tasas de interés para líneas de créditos. La provincia de Entre Ríos se comprometió a bonificar con fondos propios la tasa que se aplicaba del Consejo con un 35 % quedando la tasa en definitiva para los productores en un 25 % la cual fue aprovechada por diferentes cadenas de valor y algo muy digno de destacar de nuestros productores, es que Entre Ríos tiene la tasa de cobrabilidad más alta del CFI, el 98 % devuelve los créditos, lo cual habla muy bien de nuestros productores", destacó."El turismo ha significado con el paso del tiempo una de las principales actividades generadora de trabajo en la provincia, por eso nos dedicamos a trabajar de manera articulada con el sector privado mediante las frimas de convenios y acciones conjuntas. Las estimaciones de 2019 indican que Entre Ríso recibió aproximadamente 5 millones de visitantes, con un 50 % de aumento de turismo extranjero y el promedio de la ocupación hotelera rondó el 55 % durante todo el año, lo cual habla de la estacionalidad del turismo en la provincia de Entre Ríos", mencionó Bordet."La provincia es hoy el cuarto distrito en el país a nivel turismo y hemos conseguido posicionarnos, fruto del esfuerzo mancomunado del sector privado con el público tanto provincial como de los distintos municipios que han participado activamente", dejó constancia.En referencia el tema educativo, aseveró: "Tenemos el siempre presente desafío de brindar una educación pública de calidad, queremos sumar dos elementos importantes para la provincia, por un lado la inclusión educativa: sabemos el rol fundamental que ha desarrollado las escuelas NINA en ese sentido, queremos apoyarlas, continuar acrecentando su número, así también con las demás modalidades que nos permiten incluir el sistema educativo a más entrerrianos sin importar el lugar dónde viva. Pero también queremos profundizar el diálogo del sistema educativo con la producción, preparar a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo en un contexto que exige cada vez más ciencia, conocimiento, más tecnología"."La actual ley de jubilaciones, cumple 27 años de su sanción y fue promulgada en un contexto totalmente distinto al actual. El debate sobre la sustentabilidad del sistema entrerriano es impostergable", afirmó el Gobernador y agregó que "en los últimos 20 años, la cantidad de beneficiarios se ha duplicado y este año, llegaremos a más de 60 mil, mientras que en el año 2019, eran menos de 29 mil. Se estará alcanzando una relación de Activo-Aportante, que se situará al final de este ejercicio de 2,10 por cada beneficiario, cuando lo ideal es que sea de 3 aportantes como era hace 27 años. Esto constituye una severa amenaza a la sustentabilidad del sistema", explicó Bordet."Por eso, hago una amplia convocatoria y lo hago con toda la responsabilidad que delegó en mí todo el pueblo entrerriano. Sustentabilidad, de ninguna manera, quiere decir ajuste. Significa garantizar los derechos que hoy, tienen los jubilados a seguir cobrando el 82 por ciento móvil. Sustentabilidad, quiere decir garantizar derechos. Sustentabilidad, significa garantizar derechos para que los activos aportantes, puedan jubilarse también con el 82 por ciento móvil. Pero Sustentabilidad, también significa que si no se corrigen inequidades, privilegios, y si no se corrigen desigualdades, esto no va a ser posible. Y esto hay que hablarlo con total claridad y dejando de lado prejuicios y sentándonos en una mesa, todos los involucrados", afirmó el gobernador Bordet.Al respecto, el mandatario sostuvo que "voy a convocar a un espacio multisectorial, donde todos se puedan expresar y para que entre todos, encontremos la mejor forma para garantizar la sustentabilidad del sistema de Jubilaciones. No hablo de ajustes ni de reforma. Hablo de garantizar derechos, de equidad, de igualdad. Hablo de la posibilidad de que nuestra caja de Jubilaciones, no tenga que volar por el aire en diez años. Hablo de la realidad que me toca como Gobernador y no voy a esquivar esta responsabilidad. Por eso, voy a estar haciendo esta convocatoria para los próximos meses", remarcó.AMPLIAREMOS