Planifican la producción anual de frazadas con cooperativas y talleres textiles

Se realizó con el objetivo de continuar el trabajo de fortalecimiento de experiencias textiles que lleva adelante la cartera social.



Durante el encuentro se compartieron experiencias de trabajo entre los presentes, a la vez que dialogaron sobre los procesos de confección y demás cuestiones vinculadas a las tareas del rubro. De igual manera, se especificaron las líneas de trabajo a implementar durante el año.



En este sentido el subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Juan Arbitelli, explicó: "Básicamente lo que busca el ministerio es fortalecer los procesos productivos de los 14 talleres que se encuentran a lo largo y ancho de la provincia, que agrupan a más de 100 mujeres que realizan un trabajo genuino. El acompañamiento que realizamos es en la parte productiva, como así también en lo económico y la capacitación".



Asimismo, el funcionario agregó que para este año se estima una producción de 20 mil frazadas, además de avanzar en la confección de gorros y bufandas de niñas y niños, ropa deportiva y demás artículos de producción textil, que sean canalizados a través del trabajo de las cooperativas entrerrianas.



La iniciativa, actualmente denominada Cooperar, se enmarca en la continuidad del trabajo de con las cooperativas y talleres textiles que se impulsa mediante la Subsecretaría de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social. Esta línea puntualmente consiste en la confección de frazadas que serán destinadas por el gobierno provincial a asistir a personas en situación de vulnerabilidad social que no se encuentren en condiciones de afrontar las bajas temperaturas invernales.



Los puntos de producción de las cobijas se encuentran distribuidos en toda la provincia, siendo en total 14 talleres abocados a su confección, ubicados en Bovril, Paraná, Aldea Eigenfeld, Diamante, Villaguay, Villa Domínguez, Nogoyá, Tala, Ibicuy, Concepción del Uruguay, Concordia, Chajarí, Villa del Rosario, Feliciano y Victoria.



En esta línea, Mirella Retamar, una de las integrantes de la cooperativa Las Gurisas de la localidad de Bovril manifestó su agradecimiento al continuo acompañamiento que han recibido desde la cartera social: "No nos podemos quejar, sentimos un profundo agradecimiento al ministerio y al gobierno provincial porque siempre han estado presentes ayudando y acompañándonos, esto es muy importante porque sino hubiera sido así quizás no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos".



Asimismo, la emprendedora agregó: "Queremos seguir creciendo, y sabemos que tenemos el apoyo del ministerio, que nos provee incluso de capacitaciones, una de las últimas fue dedicada al fortalecimiento de negocios, ventas y formación de precios que es algo que necesitábamos para poder afianzarnos en el mercado. Nuestra expectativa es ampliarnos, incluir más gente, y darle la posibilidad de un trabajo digno. Ahora hemos podido agrandar la cooperativa e incluir más herramientas, pero nos falta mano de obra para poder ampliar la producción".



Finalmente, Retamar concluyó: "Es muy bueno que nos brinden este apoyo constante, sino estaríamos muy solas. Nosotras estamos también en Manos Entrerrianas, siempre nos han tenido en cuenta y nos han ayudado a fortalecernos como cooperativa. No nos queda más que decir gracias".