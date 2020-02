El Gobierno nacional anuncia el aumento a jubilados y beneficiarios de la AUH

, presentaron alternativas con sumas fijas que van desde los 1500 a 2500 pesos, y sumas porcentuales, que van de 2 a 6 por ciento, para las remuneraciones más altas. La estrategia del Gobierno con el aumento por decreto que presentará hoy busca generar mayor "equidad.El gobierno nacional anunciará hoy los detalles sobre los aumentos en los haberes de jubilados y pensionados y en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que regirán a partir de marzo. Con la movilidad suspendida por 180, días tras la sanción de la Ley de Solidaridad Social, la suba se dará por decreto. Según adelantó, las alternativas presentadas por Anses varían entre sumas fijas, que van desde los 1500 a 2500 pesos, y sumas porcentuales, que van de 2 a 6 por ciento para las remuneraciones más altas.De acuerdo a las definiciones del gobierno en enero, "la inmensa mayoría de las jubilaciones", alrededor de un 70 por ciento, tendría un aumento superior al 11,6 por ciento del haber, que se ubica actualmente en 14.068 pesos., en una conferencia de prensa que ofrecerán el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, precisaron los portavoces.Todo el esquema de redistribución de recursos jubilatorios dispuesto por Fernández concentra los beneficios en el amplio grupo de jubilados afectados por el macrismo, que está ubicado en la parte inferior de los ingresos.Al momento de cambiar la fórmula jubilatoria, la administración de Fernández había otorgado sumas fijas para los sectores que cobran las jubilaciones más bajas y las pensiones no contributivas. Esos adicionales fueron de 5.000 pesos en diciembre y 5.000 en enero.La estrategia del Gobierno con el aumento por decreto que presentará hoy busca generar mayor "equidad", o como sintetizan los ministros. La suspensión de la ley tiene también una lógica económica. El presidente aseguró que la actual fórmula es "impagable" y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que "hay que ser responsables con la situación fiscal".Con el bono de emergencia ya entregado en diciembre y enero, la suspensión de la movilidad jubilatoria y el anuncio de hoy, el plan de Alberto Fernández para recuperar el sistema previsional está en marcha.Tras los aumentos trimestrales por decreto, convocará a una comisión para proponer una fórmula alternativa y, si no se define una nueva, reestablecer la actual. Su objetivo de fondo es disminuir la brecha de haberes para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, de ese modo, a través de pagos de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral. Fuente: (Página12).-