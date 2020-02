Bordet anunció nueva línea de crédito para pymes entrerrianas y una moratoria

Tasa del 27.9 por ciento

Recuperar el financiamiento

Moratoria

Enorme potencial

Las pymes entrerrianas pueden acceder a una línea de financiamiento del Banco Nación y a un plan de regularización que entrará en vigencia el 17 de febrero próximo, según acordó al gobernador Gustavo Bordet con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Guillermo Merediz."En los últimos cuatro años las pymes fueron las que más sufrieron un modelo económico nacional orientado a la especulación financiera y en donde no estuvo como eje central la producción. Ahora les vamos a sacar el pie del pecho a las Pymes para que respiren y puedan trabajar", resaltó el funcionario nacional tras el encuentro del que también participaron los ministros entrerrianos de Economía, Hugo Ballay y de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.Merediz manifestó que se tiene por delante "un enorme desafío" y, en ese sentido, indicó que el gobernador y el ministro Bahillo le transmitieron "los lineamientos y las enormes oportunidades que tiene la provincia y la fuerza de la gestión para acompañar al sector productivo en un contexto en el que en los últimos cuatro años las pymes fueron las que más sufrieron un modelo económico orientado a la especulación financiera y en donde no estuvo como eje central la producción".En ese sentido, comentó que se dialogó en torno a "cómo trabajar en esta agenda de recuperar el sistema productivo local y cómo trabajar con las pymes de la provincia".En ese marco, dio detalles de la puesta en marcha de una línea de financiamiento del Banco de la Nación Argentina a una tasa del 27.9 por ciento."Es una tasa muy importante para recuperar el financiamiento de las pymes", dijo y agregó que también se pondrá en vigencia "una moratoria muy amplia, habida cuenta del enorme problema que tiene las pymes para afrontar en un escenario complejo"."Hay que sacarle el pie del pecho a las pymes, darles respiro para que puedan trabajar. Hay 30.000 empresas de Entre Ríos que están inscriptas en el registro pymes. Hay 5.000 que se inscribieron en el último mes y medio, y ello da cuenta de la necesidad que tienen las pymes de la provincia de incorporarse al registro pyme, y así poder hacerlo a la moratoria, que es una estrategia para poder dar aire y financiamiento a las pymes", concluyó.Merediz detalló que la moratoria se iniciará formalmente el 17 de febrero y será hasta el 30 de abril. Durante ese periodo las pymes deberán estar incorporadas al registro pymes. "Venimos a la provincia también para plantear que las pymes se incorporen a este registro", sostuvo el funcionario poco antes de advertir que "la incorporación se hace de una forma muy simple on line a partir de la página web de la AFIP"."Esto le permite a las deudas que tenían, ya sea en planes o no, rearmarlas en un esquema mucho más interesantes de plazos de cinco y 10 años, y empezar a tener un aire para empezar producir", insistió.En cuanto a la línea del Banco Nación, informó que ya está activa. "Es una línea de capital de trabajo a un año y que permite recuperar el financiamiento productivo. Las pymes en Argentina trabajaban con líneas del 80 y 90 por ciento. No hay ninguna empresa, y mucho menos las pymes, que puedan operar con estos niveles de tasas. A la puesta en marcha de esta primera línea de financiamiento lo estuvimos trabajando con el gobernador Bordet y el ministro Bahillo, además de nuevas necesidades de financiamiento", indicó.Por último, detalló que el financiamiento es para pequeñas empresas hasta tramo I, y para cualquier sector económico. No hay ninguna imposibilidad para que cualquier pyme y sector pueda acceder. "Vinimos a Entre Ríos porque tiene un potencial enorme y viene desarrollando una gestión con el gobernador muy interesante. Desde Nación nos interesa trabajar articuladamente, por eso hicimos este primer encuentro para unificar criterios, trabajar juntos y tener una agenda compartida en toda la etapa que arrancó el 10 de diciembre pasado".

Tras el encuentro, que se realizó este jueves en Casa de Gobierno, el ministro Bahillo, señaló que el funcionario nacional "vino a interesarse de la realidad productiva y los desafíos que tiene la provincia en el sector industrial".Comentó que durante el encuentro, "el mandatario marcó la prioridades de una agenda que tiene que ver con el desarrollo industrial en nuestra provincia, con las fortalezas y desafíos que tenemos para trabajar en conjunto, complementando los esfuerzos a nivel provincial y nacional".