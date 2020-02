Algunos ejes del discurso que brindará Bordet ante la Asamblea Legislativa

El déficit previsional

Sustentabilidad

En el tintero

Reformas

Justicia

"Techo" a los sueldos

En su discurso del próximo sábado ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Gustavo Bordet abordará, entre otros, tres temas: la situación de la Caja de Jubilaciones, con un déficit crónico hace décadas, y las reformas de la política y del sistema judicial, ejes que había anticipado al asumir en diciembre su segundo mandato, confirmaron fuentes oficiales.El próximo sábado 15 por la mañana, el Gobernador Bordet dejará abierto un nuevo período de sesiones de las Cámaras legislativas. En su mensaje ante los representantes del pueblo y de los departamentos reunidos en Asamblea, el mandatario fijará también los objetivos legislativos que tendrá para este año, el primero de los últimos cuatro que le quedan al frente del gobierno provincial.Uno de ellos, estará centrado en la situación del déficit previsional que arrastra el Estado desde que la Nación transfirió servicios en la década de 1990 sin su correspondiente partida. Este tema suele generar irritación en los gremios estatales, ante el peligro de que la variable de ajuste sea el incremento de la edad jubilatoria, prolongando el período de servicio activo, o que se modifique el 82 por ciento móvil que cobran los pasivos provinciales, publicóBordet no planteará una reforma jubilatoria. El término elegido para anticipar los conceptos que verterá el mandatario provincial es "sustentabilidad" del sistema jubilatorio. Este concepto deriva de "sostenibilidad", concepto incluido en el Informe Brundtland de 1987 ("Nuestro futuro común") como "desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas"."Sustentabilidad" es una idea con una comprensión más amplia y se la define como la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras."Hay dos reformas que tenemos pendientes", dijo el Gobernador el 11 de diciembre ante la Asamblea Legislativa al reasumir el cargo, bajo la mirada atenta del presidente Alberto Fernández. Se refería a la reforma política y judicial.Con respecto a la primera, mencionó: "Tenemos que encontrar una Ley que mejore la calidad institucional, que permita al ciudadano que pueda expresarse cabalmente y que su voluntad se vea reflejada perfectamente en el voto. Gana el ciudadano que elige realmente a quien quiere y gana la democracia porque quien resulta electo va a tener mucha más legitimidad. Invito a este debate y esta discusión. Enviaré un proyecto para que lo aborde la Legislatura y haga las modificaciones que sean necesarias. Nadie podrá decir que soy materia interesada en el mismo porque me referido anteriormente a la finalización del mandato", dijo Bordet.Durante sus primeros cuatro años en la Casa Gris, intentó tres reformas. La primera, conocida como "ley larga", forjada al calor de los foros que armó en toda la provincia el ex ministro de Gobierno Mauro Urribarri, no prosperó.Igual suerte corrió la "ley corta" (ya que era menos ambiciosa que la anterior), enviada a la Legislatura cuando Rosario Romero ocupaba la titularidad de la cartera. Sí pudo ser aprobada la modificación "breve" que sólo incorporó la faculta del Gobernador para adelantar las elecciones provinciales y despegarla de las nacionales.A esta herramienta echó mano Bordet en 2018 para que en Entre Ríos se votara en junio, mientras que en la Nación se sufragó en octubre.Con respecto a los cambios en la Justicia, sentenció en la oportunidad: "Empezamos a trabajar en una reforma judicial y hemos avanzado sustancialmente. Hace muy poco se ha aprobado la Ley de Juicio por Jurado en Entre Ríos por unanimidad, un gran consenso logrado para una gran institución como es el juicio por jurado que acerca al Poder Judicial al pueblo, a la gente, que lo democratiza en sus decisiones. La mitad de las provincias argentinas lo tiene y Entre Ríos también tenía que tenerlo. Pero tenemos que avanzar en materia judicial en normas que den previsibilidad y garantías a los ciudadanos entrerrianos. Todos somos iguales ante la Ley y tenemos que tener los instrumentos".Un último punto que los legisladores oficialistas estiman que podría ser incluido es un tope o techo a las remuneraciones de funcionarios de la Administración pública, entes y empresas del Estado, para que ninguna de ellas reciba una remuneración mayor que la del Gobernador de la provincia. "Este tema no está definido aún", consignó una fuente de Casa de Gobierno.El acto de apertura de sesiones está previsto para las 10 de la mañana del sábado en el Centro Provincial de Convenciones de la capital provincial. Fuente: (APF).-