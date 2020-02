La Mesa de Enlace provincial respondió a los dichos del Ministro de Producción

Luego de las declaraciones del titular de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, quien sostuvo que las entidades rurales "están forzando la conflictividad", desde la Mesa de Enlace provincial aseguraron que "hemos demostrado desde siempre un espíritu dialoguista y en ese sentido nos reunimos con el propio ministro un día después de haber asumido. Si existe un sector que ha sabido tener templanza y paciencia, es el agropecuario", indicaron en un comunicado a este medio.Las entidades rurales entrerrianas se mostraron "sorprendidas" por la virulencia de los dichos de Bahillo y negaron terminantemente que haya fines partidarios en la lucha gremial: "él sabe perfectamente que no hay nada de ello. Nos anima sólo la defensa del productor y sus familias", al tiempo que agregaron que "obviamente desde las entidades gremiales hacemos política, porque es desde allí desde donde se construyen los soportes de la economía, de la sociedad y de nuestros derechos, pero lo partidario nos es completamente ajeno", destacaron.Asimismo, coincidieron en que "Bahillo comprende en profundidad la verdadera situación del productor agropecuario, porque lo ha sido y tiene un conocimiento cabal de las enormes dificultades a la hora de producir y de vivir en el campo. Desde el día uno de su gestión nos pusimos a disposición para avanzar en los consensos necesarios sobre diversos temas del ámbito productivo rural. Es cierto también que han pasado solamente dos meses, pero hasta ahora todas las respuestas han sido teóricas. Igualmente, apostamos y seguiremos apostando al diálogo, sabedores que las imposiciones no construyen sino enconos y diferencias. Estamos para conversar, debatir, construir y consensuar todo lo que sea necesario", señalaron.En el mismo sentido, indicaron que "más allá de nuestra enorme predisposición y voluntad, Bahillo también sabe de la catarata de dificultades que vienen poniendo en jaque la producción entrerriana: la enorme presión fiscal; ingresos brutos; la vuelta del impuesto a los sellos; la intransitable trama vial; el gigantesco déficit de la provincia que no es responsabilidad del campo; la compleja realidad de las economías regionales como la lechería, la citricultura y el arroz; entre otros aspectos; por lo que decir que estamos preocupados sólo por el inmobiliario rural no es real", recalcaron; a la vez que recordaron que "desde la Mesa elogiamos públicamente la llegada de Bahillo al ministerio porque entendíamos que era un gran paso hacia la búsqueda de acuerdos. Y respecto de sus dichos en relación a que no debemos poner en duda que el gobernador nos va a atender, esa incertidumbre está dada por el hecho que llevamos 4 años esperando esa audiencia", puntualizaron."Bahillo -continuaron- debería mostrar la misma energía en defender los intereses de los productores entrerrianos frente a la suba de retenciones dispuesta por el Gobierno Nacional que implican una transferencia de fondos de la provincia a la Nación, recursos que no volverán a donde se originan", destacaron.Por último, desde la Mesa de Enlace -constituida por FARER, FAA, SRA y FEDECO- recordaron que "nuestras posturas son las voces de las bases, de esos productores y sus familias que todos los días arriesgan, trabajan e invierten para que los argentinos tengan los alimentos en la mesa y gracias a lo cual al país le entran miles de millones de dólares en concepto de retenciones. Nuestros rostros, visibles, son la expresión de todos esos productores anónimos que tienen voz a través nuestra. Y entendemos esa responsabilidad con madurez por lo que seguiremos apostando a construir puentes para acercarnos todas las veces que resulte necesario", finalizaron.