Pagani: "Desde los acuerdos paritarios logramos naturalizar los concursos"

Fue la última jornada de las tres previstas para los concursos de titularización, con listados del Sistema de Oposición en vigencia. En esta oportunidad, fue el turno de educación secundaria. "Desde la firma de los acuerdos paritarios pertinentes, estamos logrando naturalizar los procesos concursales", expresó Marcelo Pagani, quien además trasladó una serie de demandas al CGE.Este miércoles 12 de febrero continuó el cronograma de concursos de titularización de cargos de Secretarías y Supervisiones que se vienen llevando adelante desde el lunes, de acuerdo a los listados del Sistema de Oposición en vigencia. En esta oportunidad, en una única jornada, se sustanciaron los concursos de Supervisión y Secretaría correspondientes al nivel secundario y sus modalidades.En su última jornada, el acto concursal tuvo lugar en el salón San Martín del Consejo General de Educación, donde estuvieron presentes autoridades del CGE, de AGMER y AMET, vocales del cuerpo colegiado y por supuesto los compañeros y compañeras aspirantes de toda la provincia.En primer lugar, a las 9 de la mañana se concursaron los cargos de Supervisión y posteriormente, a las 11, los de Secretaría.En el acto de apertura, el secretario General de AGMER, Marcelo Pagani, valoró que "desde la firma de los acuerdos paritarios pertinentes estamos logrando naturalizar estos procesos concursales". En ese sentido, hizo un expreso reconocimiento al trabajo de las compañeras y compañeros vocales. "Hacen una tarea de enorme complejidad, al que no les mezquinan horas ni esfuerzos, que permite llegar -como lo hicimos- a fin de año con las credenciales".Pagani también planteó en ese ámbito una serie de preocupaciones. En primer lugar, demandó "la posibilidad de avanzar de manera rápida con el título cuatro del acuerdo paritario conocido como Resolución 1000 que tiene que ver con el título concursal de secundaria". Y afirmó: "Tenemos los acuerdos con todos los actores involucrados en la vida interna del sindicato y muchos avances con el CGE, por lo que aspiramos a firmar este acuerdo prontamente".Luego recordó que "no tenemos procesos de titularización para los compañeros de secundaria desde 2013 y venimos a plantear en este ámbito la necesidad de avanzar en concursos de titularización. Todavía no podemos hacerlos públicos como aspiramos pero sí avanzar con los compañeros que están en cargos y horas vacantes, con mecanismos muchos más agiles que nos permitan llevan estabilidad a los docentes de secundaria".Por último, Pagani se refirió a la situación de los asesores pedagógicos. "Valoramos como un punto de avance la resolución que salió el año pasado, que convoca a la titularidad de asesores pedagógicos, pero entendemos que hay todavía un universo que no ha sido convocado, como los compañeros de jóvenes y adultos, y de escuelas técnicas".Finalmente, el secretario general puso de relieve la cuidada organización y el clima de fraternidad que se vivió durante los tres días de concursos. "Cada compañero viene con toda la expectativa y las esperanzas de lograr lo que vienen a buscar que es titularizar su cargo, algo fundamental en nuestro recorrido como trabajadores y trabajadoras", manifestó.