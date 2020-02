Agmer Paraná espera la convocatoria a paritarias para discutir suba salarial

Sobre el inicio de clases

Movilización de la Multisectorial

"La paritaria nacional tuvo un primer encuentro en el cual no hubo ningún tipo de acuerdo, se organizaron comisiones para tratar otras reivindicaciones, pero la discusión viene bastante empantanada. En la provincia, todavía no hubo convocatoria siendo que otras ya tuvieron un primer encuentro, como Buenos Aires y Chubut", comunicó ael secretario adjunto de Agmer Paraná, Claudio Puntel.En ese sentido, el sindicalista aseguró queConsultado a Puntel sobre el eventual porcentaje de incremento salarial que esperan por parte del gobierno provincial, éste detalló: "Quedamos atrasados respecto de la inflación, así queReclamó, además, por "la calidad del salario, que sea en blanco, que bonifique y remunere a todos los tramos, que no se achate la escala salarial"."La demora en la convocatoria complejiza el panorama", advirtió en relación al inicio de clases previsto para este 2 de marzo. "Todo dependerá de que haya voluntad de diálogo y resolución, y la posibilidad de acordar un salario, en un panorama muy complejo", apuntó, al dar cuenta de "docentes por debajo de la línea de pobreza, y muy lejos de la canasta familiar".En la oportunidad, Puntel comunicó que Agmer Paraná participará este martes de la movilización de la Multisectorial junto a CTA, movimientos sociales y sindicatos "para repudiar la presencia de la misión del FMI en el país, y plantear que la deuda externa no debe pagarse sin antes investigarse".Será a las 10hs en Plaza 1º Mayo donde se desarrollará un acto con la lectura de un documento único.