La Tarjeta Alimentar llegará a 143 municipios e implica $ 230 millones por mes

El gobernador Gustavo Bordet firmó con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el convenio para implementar el Plan Argentina contra el Hambre., dijo y agradeció al Presidente Alberto Fernández por el apoyo a Entre Ríos.En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, se firmó este lunes el convenio por el cual en 143 municipios y juntas de gobierno de Entre Ríosque cobran la Asignación por Embarazo y a personas con discapacidad que reciben la AUH.. "Es muy importante lo que estamos haciendo y quiero agradecerle al gobernador todo el esfuerzo y la tarea que viene llevando adelante la provincia", dijo el funcionario nacional y destacó que "hemos trabajado mucho con el gobernador, con la vicegobernadora y con la ministra de Desarrollo Social"Luego comentó: "Hacemos tres cruces: las madres que tienen chicos menores de 6 años, las mujeres a partir del tercer mes de embarazo y las personas con discapacidad que tienen Asignación Universal por Hijo". Y agregó:"Es importante remarcar que se trata de la principal política social que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández", afirmó."Lo segundo es que es un gran plan de trabajo. Lo hablábamos también en la reunión con el gobernador. Es economía popular, agricultura familiar, feria, gente que produce alimentos y puede vender y desarrollarse", sostuvo el funcionario nacional y. Creemos que estamos arrancando por donde se debe hacerlo: todos tienen que comer y empezamos a mover la economía".

Política El ministro Arroyo visitó a cuidadores de Casa Común

Con respecto a los beneficiarios, precisó: "".Párrafo seguido, señaló que "es importante remarcar que no se usan los fondos de los jubilados, sino del Ministerio de Desarrollo Social. Se cruza la base de datos del Anses. Ese organismo informa por un mensaje de texto qué día y hora tiene la madre que retirar la tarjeta. Y previo a eso hacen un curso de nutrición, donde hemos trabajo mucho el gobierno de la provincia, la Nación y los municipios".Mencionó luego que los alimentos se pueden adquirir en aquellos comercios que tengan Posnet y que éstos no deben habilitar nada. ". Al retirarlo firma directamente como cualquier retiro de tarjeta que tiene un pin con cuatro dígitos".A su turno, Bordet dijo que el hecho de que Entre Ríos fuera elegida entre las primeras para implementarse ", pero también la visión que comentaba el ministro de asignar prioridades y la alimentación es clave en un momento de crisis"."Le agradezco especialmente al ministro Daniel Arroyo, estar nuevamente en nuestra provincia. Ha estado en Concordia en el comienzo de gestión, ya con el lanzamiento de la tarjeta. El resultado de haberlo hecho de esta manera ha sido formidable. He podido constatarlo y hay fehacientes estudios de que ha sido muy bien utilizada la tarjeta y muchas familias se han visto beneficiadas y, tal como lo comentaba recién el ministro, esto genera un circuito de desarrollo enMás adelante, señaló que "es importante el poder de policía que siempre tiene en estos casos el municipio para que pueda actuar rápidamente y corregir cualquier anomalía que se pueda presentar" y que se trabajará para conseguir descuentos en comercios.A su turno, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, afirmó que "el espíritu del Plan Argentina contra el Hambre es convocarnos a todos como sociedad y comunidad para lograr que los ciudadanos accedan a una canasta básica alimentaria".Y en ese sentido, agregó: "Estamos todos convocados a poder pensar cómo acompañamos desde los diferentes lugares esta estrategia diseñada en clave de derechos. Por este motivo, en la provincia trabajamos en una Mesa Interministerial para la implementación de esta política de Estado".Con posterioridad al acto, Arroyo junto a las ministras de Desarrollo Social, Marisa Paira, y de Salud, Sonia Velazquez; el ministro de Producción, Juan José Bahillo; y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, abrieron una reunión de trabajo con los intendentes y presidentes de juntas de gobierno, y los responsables de áreas sociales.. De esta forma, dialogaron sobre aspectos a considerar a la hora del montaje de cada dispositivo, y los recursos necesarios para su funcionamiento.