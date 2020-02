Agrotóxicos: Ambientalistas anticipan que acudirán en queja a la Corte Suprema

La arquitecta Daniela Verzeñasi del colectivo Basta es Basta reveló que están preparando un Recurso de Queja ante el máximo Tribunal del país después del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que al negarles la posibilidad de un Recurso Extraordinario, avaló el último decreto del gobernador Bordet que permite fumigar en cercanías de las escuelas rurales.La integrante del colectivo Basta es Basta expresó enque "", dijo y agregó que "en el fallo del juez Galanti dice claramente que desde Salud Pública no hay un apoyo al decreto sino todo lo contrario. Lo único que dice es nombrar producto por producto que utilizan y los daños que genera en la salud. Entonces, es vergonzoso que nuestros jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por lo visto, no leyeron nada y generan este fallo en contra", remarcó Verzeñasi."Nosotros de alguna manera estábamos preparados para esto, para lo que no estábamos preparados es para recibir de las personas que supuestamente debieran ser las más capaces en lo que respecta a las leyes en nuestra provincia. Es que el Superior Tribunal no sepa ni de leyes ni de la Constitución provincial, donde se habilita a los amparos ambientales de manera gratuita y resulta que ahora el Superior Tribunal con este fallo negativo para ir a la Corte Suprema, no solo que nos deniega el permiso para ir a la Corte, sino que encima nos aplican costas, es decir, honorarios para el señor Rodriguez Signes, el abogado del gobierno, de manera absolutamente ilegal", dijo y agregó que "son 14 mil pesos que no sabemos si es para callarnos o porque desconocen las leyes y la Constitución, lo cual es una verdadera vergüenza. Ahora, vamos a la Corte Suprema y depende de los resultados ahí, estamos decididos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", finalizó. Fuente: (Máxima).-