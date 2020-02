La medida nacional de UTA "no afectará a Entre Ríos"

El secretario General de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler

Paraná Se levantó el paro y los colectivos urbanos circulan en Paraná

confirmó aque"Nosotros no compartimos la política de Roberto Fernández, que nos proscribió y nos dejó afuera de las elecciones. No tiene legitimidad porque los compañeros no lo votaron. El Gobierno le sacó dos resoluciones judiciales y es secretario por la justicia, no por el voto de los compañeros", había indicado este lunes, el dirigente de la UTA disidente, Miguel Bustinduy. Reclaman mejoras salariales y laborales.afirmó Dittler.