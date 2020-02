ARA San Juan: apelan fallo que excluyó a Macri y Aguad de responsabilidad

Los familiares, representados por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino, elevaron el escrito con la apelación, para que también sean incluidos en los procesamientos Macri y Aguad.



Para el grupo, "constituye agravio del presente recurso el hecho de que la resolución ha sido resuelta sin efectuar un análisis acabado e integral de todas las constancias de autos, como así tampoco la producción de toda la prueba necesaria para llegar a las conclusiones vertidas".



Según entienden en el escrito al que tuvo acceso NA, de esta forma se "vulnera el deber de motivación suficiente, incurriendo, además, la Dra. Martha Isabel Yáñez, en delitos como el abuso de autoridad".



La semana pasada, la jueza Yáñez procesó a seis altos mandos de la Armada por el delito de "estrago culposo", en tanto que decidió no investigar a Macri ni a Aguad.



Se trata de Jorge Andrés Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos y Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.



Además, sobreseyó a José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.



NA