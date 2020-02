El ministro Arroyo y Bordet lanzaron en Entre Ríos la Tarjeta Alimentar

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, estuvo en Paraná y se reunió con el gobernador Gustavo Bordet y su gabinete. El motivo de su visita fue el lanzamiento de la Tarjeta Alimentar en Paraná.En diálogo con, explicó que "a partir del lunes 17 se pone en marcha. Es muy importante todo el esfuerzo que estamos haciendo. Agradezco al gobernador por la tarea que viene llevando adelante la provincia. Hemos trabajado mucho con el gobernador, con la vicegobernadora, con la ministra de Desarrollo Social".Comentó que "se trata de una tarjeta del Banco Nación que no permite extraer dinero del cajero pero sí comprar alimentos, los que quieran. Hacemos tres cruces: las madres que tienen chicos menores de seis años, las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, las personas con discapacidad que tienen Asignación Universal. Hablamos de casi 85 mil niños en toda la provincia y casi 45 mil tarjetas, incluyendo Concordia, donde ya se puso en marcha en diciembre"."Se trata de la principal política de desarrollo social que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández en un contexto de tanta restricción financiera, de tantas dificultades. El presidente ha decidido volcar los recursos del ministerio en Desarrollo Social para la Tarjeta Alimentar. Todos tienen que comer y comer bien, no puede haber hambre ni malnutrición. Insistiremos mucho con la carne, la leche, las verduras, las frutas. La madre antes de retirar la tarjeta hace un curso de alimentación e insistimos con estos alimentos", dijo.Además, señaló que "tenemos un país donde viene bajando el consumo de leche, de un país donde tenemos una generación de chicos petisos y obesos, con problemas serios cuando hacemos control de peso y talla"."La Tarjeta es un gran plan de trabajo. Es economía popular, agricultura popular, gente que produce alimentos y puede vender y desarrollar. Es movimiento económico en la provincia, consideró".Remarcó que "dividimos la política alimentaria en tres partes: antes de la escuela, en la escuela y después de la escuela. Entre Ríos es una de las primeras provincias donde vamos a cubrir. Luego avanzaremos por otros puntos y después otros sectores. Si un chico come mal sus oportunidades se achican, si come bien tendrá buenas oportunidades".Sobre la operatoria para adquirirla, manifestó que "nadie tiene que anotar ni inscribir a nadie, no hay ningún tipo de intermediación. Cruzamos la base de datos de Anses, no se usan los fondos de los jubilados, sino del Ministerio de Desarrollo Social. El Anses informa por un mensaje de texto qué día y horario debe retirarla y en función de eso pasan a retirarla. Ningún banco tiene que habilitar nada. Es una tarjeta de un banco, solo que no permite extraer dinero del cajero. La tarjeta tiene un PIN con dígitos".Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet expresó que "destacamos el compromiso que ha tenido el presidente Alberto Fernández con nuestra provincia pero también la visión de asignar prioridades y la alimentación es clave en un momento de crisis. Es prioridad llegar a muchas familias que lo están requiriendo"."El lanzamiento de la tarjeta se hizo primero en Concordia y el resultado de haberlo hecho se ve. La tarjeta ha sido muy bien utilizada y muchas familias se han visto beneficiadas. Esto genera un circuito de desarrollo en cada una de las localidades donde se va a llegar con la firma de este convenio, que son más de 140 municipios en la provincia. En Entre Ríos siempre hicimos con responsabilidad esto de llegar a un universo más amplio y a la población vulnerable. Es un compromiso de trabajar con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales, cuyos intendentes van a suscribir a los contratos. Son también los grandes articuladores para el control, para evitar abusos que a veces ocurren y que desvirtúan el fin noble de la Tarjeta. Es una gran noticia poder llegar a todos los municipios y comunas".