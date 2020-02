"Si no hay respuestas concretas a nuestros reclamos, los productores nos piden movilizar para los primeros días de marzo", comunicó ael vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA) Elvio Guía."Es que transcurrido un mes de la reunión en Villaguay, los productores agropecuarios nos piden resultados, porque el mandato que nos dieron fue el de diálogo, de convocar y reunirnos con las autoridades, pero lamentablemente no lo hemos logrado. Y la incertidumbre que tienen los productores por saber dónde estamos parados, qué pasará con los impuestos, qué harán nuestras autoridades con el sector agropecuario", argumentó el presidente Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) Daniel Kindebaluc.Guía comentó que desde el mantuvieron "acercamientos informales con el gobierno", pero en concreto, desde el sector solicitan una reunión formal con el gobernador Bordet y el ministro Ballay. Así lo acordaron tras el encuentro que mantuvieron integrantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, el lunes en Paraná.

"Pedimos al gobierno que atienda nuestros reclamos"

Mirá la entrevista completa:

Video: Productores evalúan movilizarse si no obtienen respuestas a sus reclamos

"Lo que genera malestar entre los productores es la incertidumbre por la falta de cuestiones concretas. Hablamos de una producción que no puede ser día a día, sino que tiene que tener una dinámica para saber a dónde vamos. No es solo el tema impositivo por retenciones, también tenemos Ingresos Brutos, el impuesto Inmobiliario Rural, porque al productor que tiene a la producción como forma de vida y no como negocio, implica el seguir hacia adelante o no", explicó."Necesitamos que el gobernador nos acompañe en el reclamo ante Nación para ver cómo bajamos un poco la carga por retenciones. No podemos seguir sacando la hoja del mismo cuero porque en un momento se acaba", insistió el ruralista."El productor deja de invertir porque está en incertidumbre, la inseguridad jurídica que nos complica por las retenciones, impuestos que son asfixiantes y por los que no tenemos contrapartida, porque no tenemos caminos rurales, inseguridad rural, cuestiones que generan malestar por las que los productores nos piden que, si no hay respuestas concretas, hay se movilizar para los primeros días de marzo", apuntó.