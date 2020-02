Sobre llovido mojado: Ahora, la UTA nacional ratifica un paro en todo el país

El dirigente de la UTA disidente Miguel Bustinduy confirmó un paro de colectivos para este martes en todos el país, en reclamo de mejoras salariales y laborales, lo que afectará a miles de personas.La medida, según anunció el dirigente, abarcará a todas las líneas. "Estamos conversando con los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas", aseguró en declaraciones aEl referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios denunció que en el último año "los trabajadores perdieron un 50% del poder adquisitivo" y apuntó contra el secretario general del gremio, Roberto Fernández."La UTA es ajena a todos los problemas que tenemos. Hay una pérdida que viene del Gobierno de Macri con la complicidad de Roberto Fernández. Perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, no tenemos obra social, precarización en todas las áreas... Da mucha pena porque nuestra organización siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de los trabajadores", agregó.El dirigente aclaró que la medida de fuerza no es contra el Gobierno: "Al contrario, es para respetar lo que hace el Gobierno. No se pagaron los 3 mil pesos, el aumento presidencial. Y todavía no cerró la paritaria de 2019".El conflicto es parte de una interna entre los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor. "Nosotros no compartimos la política de Roberto Fernández, que nos proscribió y nos dejó afuera de las elecciones. No tiene legitimidad porque los compañeros no lo votaron. El Gobierno le sacó dos resoluciones judiciales y es secretario por la justicia, no por el voto de los compañeros", concluyó Bustinduy.A mediados de diciembre, hubo un violento enfrentamiento entre ambas facciones en la sede gremial en Balvanera, por lo que hubo ocho heridos y destrozos en el edificio.Los incidentes también tuvieron un episodio en el Puente Pueyrredón, luego de que los trabajadores de la empresa de la línea 60 (DOTA), que rechazan la conducción de Fernández, se movilizaran y resolvieran un paro de actividades.Días después, la pelea llegó hasta la sede de Mar del Plata, donde sindicalistas destrozaron el edificio con ladrillos, fierros y hasta neumáticos durante la madrugada. Allí habían echado a los secretarios que se encontraban reunidos y se fueron cuando intervino el fiscal. Fuente: (Clarín).-