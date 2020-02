Tarjeta Alimentar: Aportará 190 millones de pesos mensuales a la economía local

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, firmará un convenio para la implementación de la Tarjeta Alimentar con el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet. Será este lunes 10 de febrero en Paraná y permitirá llegar a 70 mil chicas y chicos menores de seis años que necesitan mejorar su nutrición. Los plásticos se entregarán en los 143 municipios de la provincia, que se integrarán al Plan Nacional Integral "Argentina Contra el Hambre".



"Esta es la prioridad. Fue claro el presidente Alberto Fernández y nosotros pusimos en marcha el plan en forma inmediata. A la semana de haber asumido comenzamos en Concordia. Ahora estamos extendiendo la Tarjeta Alimentaria en todo el conurbano bonaerense y en todo el país entre febrero y marzo. El lunes lo ponemos en marcha en todo Entre Ríos", anticipó Arroyo esta mañana en una entrevista con Radio Universidad de Entre Ríos en camino a Rosario, Santa Fe, donde participará de la firma de un convenio para implementar ferias de la economía popular.



De acuerdo a lo previsto, en esta provincia serán entregadas unas 38.000 Tarjetas Alimentar, que llegarán a 70 mil chicos menores de seis años. La tarjeta se entrega a madres o padres con hijos de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y a personas con discapacidad que reciben la AUH.



"Nosotros apuntamos mucho al tema de la buena nutrición, entonces cuando el banco entrega la tarjeta hay mucha capacitación sobre el tema de leche, carnes, fruta, verdura como puntos centrales", señaló el ministro Arroyo y aclaró: "Además de apuntar a que todos coman y todos coman bien, es un gran plan de trabajo, es agricultura familiar, es economía popular, ferias que pueden desarrollar su producción y también es un movimiento económico desde abajo, que en la provincia de Entre Ríos significan 190 millones de pesos mensuales".



El funcionario apuntó también a los comercios que reciben la tarjeta: "Todos tenemos que ayudar, y los comercios en particular tienen no que cobrar comisión, está prohibido, pero junto con eso pueden hacer descuentos, nosotros que hagan descuentos, promociones".



Arroyo explicó: "Básicamente hablamos de tres principios: uno, no puede haber hambre en la Argentina, en un país que produce alimentos no puede haber hambre; dos, todos los chicos tienen que estar en la escuela; tres, la mejor política social es el trabajo".



Finalmente, destacó: "Hay dos cosas que están afuera de la grieta: no puede haber hambre y hay que cuidar a los chicos. Esta tarjeta alimentaria es las dos cosas. Todos tienen que comer bien, empezando por los más chicos, y todos tenemos que colaborar a mejorar realmente tomándolo como una política de Estado".



Los plásticos serán entregados por el Banco Nación y no habrá intermediarios, no se podrá extraer dinero en efectivo y el tercer viernes de cada mes se recargará de forma automática.