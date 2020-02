"Los docentes vamos a defender la cláusula gatillo", dijo la titular de CTERA

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, aseguró que "se defenderá la continuidad de la cláusula gatillo como método que permite que el salario no pierda frente a la inflación" y anticipó una paritaria "compleja".La respuesta de la líder gremial docente llegó el día después de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, le bajara el pulgar a ese mecanismo de actualización automática de los salarios frente a la inflación, a la que directamente calificó como "la síntesis del fracaso económico de Mauricio Macri".Si bien Alesso compartió con el funcionario nacional la idea de que durante los cuatro años del macrismo "hubo desinversión en materia educativa", admitió que "en el marco de una economía altamente inflacionaria, la cláusula gatillo es muy importante para que los salarios se mantengan actualizados"."Debemos tener en cuenta que la inflación anual de 2019 estuvo en el orden del 55 por ciento, la más alta de los últimos 26 años, por lo cual el mecanismo de la cláusula nos permite que esa escalada inflacionaria no licúe los ingresos de los docentes", precisó Alesso.En tal sentido, adelantó que "se va a defender la continuidad de la aplicación de la cláusula gatillo"."Lo que Trotta le dice a los medios no lo dijo en el marco de la primera reunión paritaria nacional docente que tuvimos. Los funcionarios están acostumbrados a plantear todo por los medios y no en el ámbito en el cual lo tienen que hacer", protestó Alesso.