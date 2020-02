Trump a Argentina: "El presidente Fernández puede contar conmigo"

Jorge Argüello fue confirmado como embajador en los Estados Unidos luego de que el presidente norteamericano Donald Trump lo recibiera en la Casa Blanca y aceptara sus cartas credenciales. Así lo confirmó la Embajada argentina en Washington, que en un mensaje en su cuenta de Twitter publicó la foto oficial del encuentro.



Uno de los objetivos de la gestión de Argüello será buscar el apoyo del gobierno de Trump en la negociación sobre la deuda externa con el FMI y con los acreedores privados.



Según pudo confirmar Infobae, durante el breve diálogo que Argüello mantuvo con Trump, el argentino le explicó que la administración de Alberto Fernández apunta a la creación de empleo y al crecimiento de la economía, dos pilares sobre los que el estadounidense buscará la reelección, pero que para eso, Argentina necesita resolver la renegociación de la deuda, discusión en la que el apoyo de los Estados Unidos puede ser decisiva. Tras ese planteo de Argüello, Trump le dijo: "Que el presidente Fernández se quede tranquilo que puede contar con este presidente".



En tanto, en diálogo con Infobae, Argüello reconstruyó el encuentro con Trump: "Cuando entro, lo primero que me pregunta Trump es cómo está la Argentina. Yo le respondo que Fernández está tratando de lograr los mismos resultados que acá: que la economía crezca y la tasa de desempleo baje, pero para eso necesitamos que superar la crisis de deuda heredada y en eso mi país necesita el apoyo de su gobierno. Fue en ese momento que me dijo: 'Dígale al presidente Fernández que cuenta con este presidente'".



Además, Argüello le dijo a Infobae que en los últimos días ya tomó contactos informales con altos funcionarios del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado (Cancillería) y del Departamento de Defensa (Pentágono) de los Estados Unidos, además de haber mantenido conversaciones con altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional.



Esos encuentros tuvieron el carácter de "informales" porque Argüello todavía no había sido confirmado por Trump como embajador, lo que ocurrió esta tarde. A partir de ahora, Argúello dejó de ser "embajador designado" y sus futuros contactos con los funcionarios estadounidenses serán "formales".



Más allá del mensaje de apoyo explícito de parte de Trump, un detalle que la Cancillería argentina consideró un gesto positivo es que quienes manejan la agenda del mandatario norteamericano incluyeran entre las ceremonias de confirmación de los nuevos embajadores la de Argüello, que no estaba contemplada para hoy.



Por otro lado, fuentes de la Cancillería consideraron que el gesto de Trump "corona una semana muy buena", en referencia a los apoyos que Alberto Fernández cosechó en su gira por España, Alemania y Francia de cara a la negociación con el FMI, cuya titular Kristalina Georgieva tuvo una reunión con el ministro de Economía Martín Guzmán en Roma.



Argüello se desempeñó como Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas entre 2007 y 2011. Luego fue designado embajador de Argentina ante los Estados Unidos desde diciembre de 2011 hasta fines de 2012; y, entre 2013 y 2015, se desempeñó como embajador de Argentina en Portugal.



Previamente, había sido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (de 2003 a 2007) y legislador porteño entre 1997 y 2003.



Tras la confirmación de Argüello como embajador en los Estados Unidos, Edward Prado, representante diplomático norteamericano en Argentina, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: "Esperamos continuar la colaboración entre nuestros píses trabajando junto al embajador Jorge Argüello".