Ingresaron formalmente al Senado los pliegos de embajadores y diplomáticos

Al inicio de la sesión especial convocada para tratar el proyecto de ley sobre la renegociación de la deuda externa, la Cámara alta le dio estado parlamentario a los diversos pliegos que se analizarán en audiencia pública de la Comisión de Acuerdos el 18 de febrero y se aprobarían el 21.

En esa lista figuran Jorge Argüello, propuesto como embajador en Estados Unidos; Carlos Tomada, que será destinado a México; el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, para Perú, y Alberto Iribarne, postulado para Uruguay.



También ingresaron los pliegos de Rodolfo Gil como embajador en Portugal, Alfredo Atanasof para Bulgaria y tres ex gobernadores: el bonaerense Daniel Scioli, propuesto para la embajada en Brasil, el entrerriano Sergio Urribarri para Israel y el chaqueño Domingo Peppo para Paraguay.

Por otra parte, ingresaron los pliegos del ex diputado Fernando "Pino" Solanas, que será enviado a la Unesco; Mariano Kestelboim, con destino en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y Carlos Raimundi para la OEA.



La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, que quedó al frente de la Comisión de Acuerdos, anticipó el pasado martes que recibirá a los candidatos en audiencia pública el 18 de febrero, mientras que el plan del Senado es aprobarlos en la sesión preparatoria prevista para el viernes 21 de febrero.