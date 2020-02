Bordet define las prioridades viales para la provincia

Durante el encuentro de este miércoles Bordet y Benítez dialogaron sobre el inicio del ejercicio 2020, la situación presupuestaria, lo previsto y la marcha de las obras. "Comentarle que todas las obras se reiniciaron. Por ejemplo, los trabajos en la ex 26 que es el acceso a San José ya están en marcha; que los de Carbó en unos meses se termina, y los avances en el de Aldea Spatzenkutter y en la ruta 51", detalló la titular de Vialidad provincial.



La programación de otras obras también estuvo en la agenda de lo tratado por el gobernador y Benítez, "teniendo en cuenta el presupuesto de Vialidad. La reunión con el gobernador fue muy buena porque es él el que nos va priorizando y siempre de la mano del presupuesto", remarcó.



"Es una inversión millonaria la que hace la provincia en materia vial. Hay obras que son de accesos de pocos kilómetros, y otras que sí o sí hay que hacer como puentes que si no se están reemplanzado o haciéndose ya, se tendrá algún tipo de problema estructural".



En otro orden, Benítez indicó: "Saber que todo lo que en un momento Vialidad de Nación en la gestión anterior se había comprometido, no se cumplió. Parte de lo que tenía que hacer Vialidad de la Nación era el puente El Birrinchín, obras que son emblemáticas para la provincial. Los puentes Toledo, de Almada y Don Cristóbal, en el caso de este último que tiene une ejecución del 70 por ciento. Son puentes de muchos años, y ante el peso de las cosechadoras y el tránsito no están ya dando para eso", agregó.



Recordó luego que tampoco la gestión anterior de Vialidad Nacional cumplió con uno de los ingresos que tiene Vialidad provincial y que son propios y genuinos, el impuesto al combustible. Desde que empezó la actual gestión los ingresos se están produciendo como corresponde. Eso también es bueno. Todos los meses le mando al gobernador cuáles son los ingresos para que él dimensione lo que se puede hacer. Los puentes de Don Cristóbal lo estamos haciendo con ese financiamiento. Entonces vaya si es importante que tengamos los recursos", concluyó.