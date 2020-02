Ginés González García: "Me preocupa más el dengue que el coronavirus

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, manifestó que le preocupa más el dengue que el coronavirus aunque reconoció que están dispuestas todas las medidas necesarias ante la posibilidad de que aparezca algún caso en el país.



Tanto es así que la preocupación del ministro está más relacionada con el dengue, que esta mañana junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estará en un acto vinculado con la prevención de la enfermedad que se propaga a través del mosquito.



"Me preguntan por coronavirus y yo tengo que reconocer que hoy en Argentina me preocupa más el dengue que el coronavirus", sostuvo González García en diálogo con la señal C5N.



"Hay una muy baja probabilidad que llegue al país el coronavirus, es un virus circunscripto a China, que hizocosas excepcionales, como tener en cuarentena a 50 millones de personas", agregó el ministro.



"La gente no debe alarmarse, en el país hay capacidad de respuesta y de identificar el virus si aparece un caso. Hay mucha noticia falsa sobre el tema", completó Ginés González García.



El ministro de Salud de la Nación encabezará está mañana un acto junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, un operativo contra el dengue en el barrio Rodrigo Bueno.



El acto está previsto que comience este martes a las 9:30, en España 2200, junto a la autopista Dellepiane.