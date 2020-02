Presentarán el próximo lunes la Tarjeta Alimentar en Paraná

"El 10 de febrero está viniendo el Ministro de Desarrollo Social para firmar el convenio marco" para la implementación de la Tarjeta Alimentar en Paraná, anunció la vicegobernadora, Laura Stratta.



"Estábamos esperándola con muchas expectativas", remarcó luego y destacó la implementación de estas políticas alimentarias. "Los niños y niñas de la provincia necesitan que llegue esta política pública nacional", subrayó al respecto.



La Tarjeta Alimentar se lanzó a nivel nacional en Concordia en diciembre pasado. En ese momento se entregó el plástico a una primera tanda de beneficiarios.



Tarjeta Alimentar



Es una tarjeta de débito que permite al beneficiario realizar compra de alimentos en cualquier negocio de la ciudad que utilice sistema Posnet / Lapos. Permite realizar sólo compras de alimentos, no estando habilitada para compra de bebidas alcohólicas u otros productos. Es intransferible y no permite extraer dinero en efectivo de cajeros automáticos; sólo está habilitada para la compra en comercios.



Para determinar los beneficiarios, el Gobierno nacional cruzó las bases de datos de ANSES y de Asignación Universal por Hijo, y determinó los beneficiarios. Las tarjetas llegan impresas y con destinatario asignado. No hay que inscribirse ni anotarse previamente en ningún lado.



La reciben madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la AUH. Embarazadas a partir de los tres meses de gestación que reciben AUH y personas con discapacidad que reciben AUH. (APFDigital)